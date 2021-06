(ANSA) – MADRID, 02 GIU – In Spagna una persona su cinque ha già completato il ciclo di vaccinazione contro il covid, secondo l’ultimo aggiornamento del Ministero della Sanità. Si tratta di più di 9,6 milioni di persone (il 20,4% della popolazione), principalmente di età superiore ai 50 anni. Le persone che hanno ricevuto almeno una dose sono invece 18,4 milioni (il 38,8% della popolazione. La ministra della Sanità, Carolina Darias, ha affermato inoltre in conferenza stampa che giugno sarà “spettacolare” dal punto di vista delle consegne di nuove dosi: la previsione è di chiudere questa settimana con 4,6 milioni. (ANSA).

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy