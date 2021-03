(ANSA) – LONDRA, 12 MAR – L’efficacia dei vaccini anti-Covid già registrata per l’immunizzazione dal contagio si conferma,

almeno in parte, anche contro la trasmissione del virus a terzi

secondo un ultimo studio britannico citato oggi dalle autorità

locali scozzesi. Lo studio, condotto su 300.000 persone

dall’Università di Glasgow e da Public Health Scotland, e

definito “molto incoraggiante”, indica un calo del 30% della

trasmissibilità dell’infezione già

Advertisements

dopo la prima dose e del 54%dopo il richiamo.In precedenza una ricerca sull’intera popolazione scozzeseaveva accreditato un’efficacia massiccia dei vaccini contro ilcontagio da Covid, con un calo di oltre l’80% dei ricoveri inospedale dopo una sola dose di Pfizer e addirittura di oltre il90% dopo la prima dose di AstraZeneca.Il Regno Unito ha finora vaccinato circa 23 milioni dipersone (e somministrato quasi 25 milioni di dosi), utilizzandogrossomodo in misura analoga AstraZeneca e Pfizer. E haregistrato un’incidenza di effetti collaterali graviestremamente limitata, non dissimile fra un antidoto e l’altro enon superiore a quella calcolata in media per la generalità deivaccini in uso tradizionalmente per la prevenzione di altremalattie. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram