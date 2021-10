(ANSA) – LONDRA, 11 OTT – La nuova guerra fredda tra Regno Unito e Russia si proietta anche sul fronte dei vaccini anti Covid. A lanciare l’ultimo sospetto al riguardo è il Sun, tabloid britannico sensazionalista del gruppo Murdoch, stando al quale vi sarebbe la mano di qualche presunta spia di Mosca dietro la realizzazione del vaccino russo Sputnik V: antidoto che sarebbe stato sviluppato copiando la formula utilizzata dai ricercatori dell’università di Oxford per elaborare quello poi prodotto dall’azienda farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca. Downing Street ha già fatto sapere di prendere “sul serio” il contenuto dell’articolo, mentre Mosca lo ha respinto al mittente come una provocazione menzognera, infondata, priva di elementi di prova e palesemente “anti-scientifica”. Il Sun cita fonti anonime riconducibili alla comunità d’intelligence. E attribuisce la ‘scoperta’ a un team di esperti di sicurezza britannici che avrebbero presentato le loro conclusioni al governo di Boris Johnson. (ANSA).

