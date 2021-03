(ANSA) – PECHINO, 28 MAR – CanSino Biologics Inc. ha reso

noto che l’azienda è in trattative con alcuni Paesi europei per

cedere il suo vaccino anti Covid-19. Lo ha riferito Bloomberg.

L’Ungheria ha concesso l’autorizzazione per l’uso di

emergenza per l’inoculazione, rendendo così CanSino il secondo

vaccino Covid-19 sviluppato in Cina e approvato nel Paese,

secondo quanto dichiarato dal direttore sanitario ungherese

Cecilia Muller lunedì.

Pierre Morgon, vicepresidente senior di CanSino e

responsabile internazionale dell’azienda ha dichiarato: “Stiamo

considerando di estendere la nostra impronta e l’Europa è

sicuramente nei piani”.

L’agenzia di stampa internazionale fa presente, infine, che

gli acquisti europei delle dosi di CanSino segnerebbero una

svolta significativa nell’utilizzo globale del vaccino cinese.

(ANSA).



