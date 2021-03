(ANSA) – ROMA, 30 MAR – Lo Stato di New York comincerà a

vaccinare oggi gli over 30 contro il coronavirus, mentre dal 6

aprile prossimo sarà la volta di tutti i residenti sopra i 16

anni di età: lo ha annunciato ieri il governatore Andrew Cuomo,

secondo quanto riportano i media americani.

Per Cuomo si tratta di “un passo avanti monumentale nella

lotta” al Covid. Fino a ieri il vaccino era destinato nello

Stato solo agli over 50, ad alcune categorie professionali ed ai

soggetti ritenuti a rischio, come le persone con malattie

pregresse.

Da parte sua, sempre ieri, un giudice ha stabilito che lo

Stato dovrà offrire immediatamente il vaccino anti Covid anche a

tutta la popolazione carceraria, indipendentemente dall’età.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram