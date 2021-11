(ANSA) – NEW YORK, 02 NOV – Le autorità americane danno il

via libera definitivo al vaccino anti-Covid della Pfizer per i

bambini fra i 5 e gli 11 anni. I Centers for Disease Control and

Prevention hanno dato il disco verde al via libera alle

vaccinazioni per i bimbi.

“Siamo a una svolta nella nostra battaglia con il Covid con

l’autorizzazione del vaccino per i bambini fra i 5 e gli 11

anni”. Lo afferma il presidente americano Joe Biden. Un disco

verde che è un “grande passo in avanti nella nostra battaglia

per sconfiggere il virus”, ha messo in evidenza Biden precisando

che la campagna di vaccinazione per i bambini potrà iniziare

nella settimana dell’8 novembre. (ANSA).



Fonte Ansa.it