(ANSA) – CARACAS, 17 APR – Un folto gruppo di medici ed

infermieri, accompagnati da studenti, insegnanti, pensionati e

rappresentanti della società civile hanno manifestato ieri a

Caracas insieme al leader dell’opposizione Juan Guaidó per

chiedere al governo del presidente Nicolás Maduro “vaccini per

tutti” e un piano di immunizzazione “trasparente, equo e giusto”

che aiuti a frenare la mortalità e i contagi causati nel Paese

dalla pandemia di Covid -19.

I dimostranti sono partiti da una piazza ad est di Caracas e

si sono diretti verso la sede del Programma delle Nazioni Unite

per lo sviluppo (Undp), per esigere vaccinazioni senza “alcun

tipo di esclusione o controllo sociale”.

Durante la protesta alcuni partecipanti hanno indossato

mascherine con la scritta ‘Vaccinate adesso!’, ostentando la

bandiera venezuelana e striscioni con slogan quali: ‘Non

vogliamo più continuare a contare morti, ma salvare vite’ e ‘Il

regime ha rubato il diritto alla salute’.

In un intervento Guaidó ha avvertito che di fronte alla

complessa catastrofe umanitaria e alla pandemia, “il rischio è

morire di fame, per un attacco della malavita, o essere

costretti ad imboccare la via dell’esilio”.

“Il Paese – ha aggiunto – ha bisogno di un vaccino per

proteggersi dal Covid-19, ma anche di un vaccino per liberarsi

dalla paura e poter così raggiungere una soluzione alla crisi”.

Il miglior vaccino, ha concluso, “è quello che è subito

disponibile per salvare vite umane e che è approvato dalla

comunità scientifica internazionale”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

