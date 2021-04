(ANSA) – ROMA, 11 APR – “Non appena avremo vaccinato l’intera

nostra popolazione, prenderemo in seria considerazione la

donazione dei nostri vaccini in eccedenza a Paesi che ne hanno

bisogno. Molte delle nazioni europee hanno risorse sufficienti,

per queste donazioni ci riferiamo a Paesi a basso e medio

reddito”. Lo ha spiegato, ripetendo due volte il concetto, il

virologo Anthony Fauci, consigliere del presidente per le

questioni sanitarie del presidente americano Joe Biden.

Ospite di ‘Mezz’ora in più/Il Mondo che verrà’ su Rai 3,

Fauci ha spiegato che “al momento” gli Stati Uniti non

dispongono di vaccini in eccedenza. “Ma li avremo. I vaccini che

abbiamo adesso, li somministriamo alla nostra popolazione per

vaccinarla completamente. A quel punto – ha proseguito –

pensiamo seriamente di donare una parte dei vaccini in eccedenza

ai Paesi che ne hanno bisogno. Tra questi – ha concluso –

potrebbero esserci Paesi europei, ma non ne sono sicuro”.

(ANSA).



