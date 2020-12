(ANSA) – ROMA, 20 DIC – Il premier britannico Boris Johnson

ha convocato per domani una riunione del Comitato per le

emergenze Cobra sulla nuova variante del coronavirus. Lo

riferisce Skynews precisando che il comitato discuterà in

particolare della “crisi dei trasporti” causata dalle

restrizioni poste da diversi Paesi Europei. (ANSA).



