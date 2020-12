(ANSAmed) – SOFIA, 27 DIC – Il Vax Day in Bulgaria ha preso

il via stamane in tre grandi città del Paese: la capitale Sofia,

Plovdiv (Sud) e Burgas (sul Mar Nero). Il primo a essere

vaccinato è stato il ministro della Salute Kostadin Anghelov,

seguito dai direttori di ospedali, e operatori sanitari in prima

linea nella lotta contro il Covid-9.

“Ora vinceremo il Covid-19, dopo

la seconda vaccinazioneognuno avrà gli anticorpi e la gente non sarà più contagiata”,ha dichiarato con grande soddisfazione Anghelov ai giornalistidopo la sua vaccinazione trasmessa in diretta dalle Tvnazionali.Il primo lotto di 9.750 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech èarrivato ieri mattina a Sofia. Nel mese di gennaio è previstol’arrivo di altre 60mila dosi. Nell’atmosfera euforica per ilVax Day favorita dalle autorità di Sofia, le reti socialiriportano fra l’altro foto e video che fanno vedere che le millee cento dosi di vaccino destinate a Plovdiv sono statetrasportate ieri da Sofia a bordo di un camioncino frigo per ladistribuzione di salsicce, e conservate poi presso il Centro diispezione sanitaria della città in un frigorifero ‘Zil’costruito nella vecchia Urss 45 anni fa. La Bulgaria, circa 7milioni di abitanti, registra finora poco meno di 200 milainfezioni e poco più di 7 mila vittime. (ANSAmed).

Fonte Ansa.it

