(ANSA) – ROMA, DEC 1 – Lo skipper francese Kevin Escoffier,

salito sulla sua scialuppa di salvataggio dopo aver riscontrato

una grave perdita d’acqua sulla sua barca, è stato soccorso e

salvato dal connazionale e rivale Jean Le Cam durante la Vendée

Globe. Lo riporta la Bbc.

Terzo in regata, Escoffier aveva lanciato l’allarme in

un’area nota per le onde e i forti venti al confine

con l’OceanoIndiano, 600 miglia a sud-ovest del Capo di Buona Speranza. LeCam ha fatto una deviazione dal percorso dalla gara e haraggiunto il compagno attorno alle 16 ma è riuscito asoccorrerlo soltanto all’1 di questa notte.“un grande sollievo, Kevin è a bordo dell’Hubert sano esalvo”, ha twittato Le Cam. (ANSA).

Fonte Ansa.it

