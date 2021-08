(ANSA) – CARACAS, 25 AGO – Almeno quindici persone sono

morte a causa di piogge torrenziali che hanno colpito il

Venezuela occidentale: lo hanno reso noto ieri le autorità

locali.

Più di 35.000 persone “sono state direttamente colpite dalle

piogge” cadute in 11 Stati del Paese e più di 8.000 case sono

state “distrutte”, ha detto il presidente Nicolas Maduro in un

discorso trasmesso sul canale televisivo pubblico.

Il fiume “Mocoties ha rotto gli argini ed è entrato nelle

strade principali della città di Tovar”, ha detto Ramon Guevara,

governatore dello Stato di Merida (ovest), precisando che

l’intera area colpita è rimasta senza elettricità e collegamenti

telefonici mentre le strade di accesso sono state bloccate

dall’acqua.

“La situazione è drammatica, triste, senza speranza. Perdere

tutto non è facile, ma è peggio perdere i propri cari. È la

tragedia del 2005 che si ripete”, ha commentato Jesus Quintero,

un giornalista di Merida. Nel 2005 a Merida morirono 41 persone

e altre 52 risultarono disperse a causa delle alluvioni

provocate dalle forti piogge. (ANSA).



Fonte Ansa.it