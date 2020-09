Le elezioni presidenziali 2020 partono oggi con l’invio in North Carolina delle schede a casa dei 618 mila elettori che hanno chiesto di votare per posta. Il North Carolina è uno degli Stati in bilico, come altri quattro – Pennsylvania, Michigan, Florida Minnesota – che inizieranno a votare per posta o anticipatamente entro la fine di settembre, ossia anteriormente al primo dibattito presidenziale fissato per il 29 di questo mese. Arizona, Ohio e Iowa avvieranno il voto anticipato subito dopo, nei primi sette giorni di ottobre.



