(ANSA) – WASHINGTON, APR 28 – Un video shock ha rivelato

l’uccisione di un ispanico ad Alameda, California, in un modo

simile a quello dell’afroamericano George Floyd, un giorno prima

di lui. Nelle immagini si vede un uomo di 26 anni, Mario

Arenales Gonzales, che viene arrestato e immobilizzato con la

faccia a terra per quasi cinque minuti mentre uno dei tre agenti

preme sul suo torace nonostante i lamenti e l’implorazione ‘Please don’t do it’ (per favore, non fare così). Inutili i

tentativi di rianimazione dei tre agenti, che sono stati

sospesi. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram