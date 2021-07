(ANSA) – FOSSOLI, 11 LUG – “È stato un soldato tedesco a

ordinare di uccidere i vostri genitori e i vostri nonni. È una

colpa profonda nella storia del mio Paese”. Così Ursula von der

Leyen, presidente della Commissione Ue ha parlato al Campo di

Fossoli, vicino Carpi, in Emilia Romagna, davanti ai familiari

di 67 internati politici trucidati dalle SS 77 anni fa. “La loro

resistenza – ha aggiunto – ha contribuito a salvare l’Italia e

tutta l’Europa. Incluso il mio Paese, la Germania”. A queste

parole la platea ha applaudito e si è alzata in piedi.

Von der Leyen ha partecipato insieme al presidente del

Parlamento europeo David Sassoli, nella prima visita ufficiale

congiunta in Italia, alla commemorazione della strage di Cibeno

del 12 luglio 1944. Tra i presenti anche l’ex presidente della

Commissione Ue Romano Prodi con la moglie Flavia. “La Resistenza ci ha ridato la libertà, italiani come i

tedeschi. So che devo la mia stessa libertà, a persone come i

vostri genitori e i vostri nonni – ha aggiunto von der Leyen -.

Quindi oggi voglio onorare la memoria di tutti coloro che hanno

combattuto per la nostra liberazione. È anche grazie al loro

sacrificio che è nata un’Europa finalmente pacifica e

democratica”.

Una democrazia – ha insistito Sassoli – che appare anche oggi

in pericolo nel continente. “Quello che succede in Europa oggi è

preoccupante: discriminazioni, violenze, attacchi alla

magistratura, alla libertà di stampa. Per noi tutto questo è

intollerabile e non si concilia con i nostri valori. Abbiamo

degli strumenti sanzionatori inediti e vogliamo usarli”, ha

detto, sottolineando che “i diritti delle persone sono la misura

di tutto” e che “gli occhi delle vittime dei lager sono come gli

occhi dei migranti” di oggi. (ANSA).



