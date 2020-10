(ANSA) – BRUXELLES, 15 OTT – “Sono appena stata informata che

stamattina un membro del mio ufficio è risultato positivo al

Covid-19. Io sono risultata negativa. Tuttavia, come

precauzione, lascio immediatamente Palazzo Europa per andare in

auto-isolamento”. Così la presidente della Commissione europea,

Ursula von der Leyen, su Twitter, lasciando il vertice Ue.

(ANSA).



