(ANSA) – ROMA, 28 FEB – L’Europa deve preparare le proprie

strutture mediche a gestire “un’era delle pandemie”, anche

quando il Covid-19 sarà stato sconfitto: lo ha detto al

Financial Times la presidente della Commissione europea Ursula

von der Leyen ammettendo che l’Ue sta attraversando il suo

momento più difficile per la consegna dei vaccini.

Per von der Leyen, l’Ue non si può permettere soste, e

serveun piano per una risposta rapida europea alle minacce sanitarie.“L’Europa è determinata a rafforzare la propria capacità diprodurre vaccini – spiega -. Stiamo entrando in un’era dellepandemie. Se si guarda a quanto è accaduto negli ultimi anni,con l’Hiv, Ebola, Mers e Sars, quelle erano epidemie chepotevano essere contenute, ma non possiamo pensare che sia tuttofinito una volta superato il Covid-19. Il rischio resta”. Lapresidente ricorda che lo scorso mese ha presentato un piano perla biodifesa chiamato Hera Incubator, che unirà ricercatori,aziende biotech, produttori e autorità pubbliche per monitorareemergenze sanitarie e lavorare in tempi brevi sui vaccini. Ilmodello è il Biomedical Advanced Research and DevelopmentAuthority (Barda) americano: “Questo dà loro un grandevantaggio, è un’infrastruttura che l’Europa non ha… e questasarà l’Hera Incubator”.Ammettendo le difficoltà europee di questi mesi per laconsegna dei vaccini, von der Leyen ricorda che un secondocontratto con Pfizer/BioNTech scatterà, insieme all’arrivo delvaccino della Johnson&Johnson, che dovrebbe essere approvato amarzo in Europa. Parlando dei problemi incontrati con leconsegne di AstraZeneca, la presidente spiega: “E’ bene checonsegnino anche dal resto del mondo, ma devono onorare il lorocontratto e noi vogliamo la parte che ci spetta”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

