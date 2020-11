(ANSA) – ROMA, 07 NOV – Mi congratulo vivamente con Joe Biden

e Kamala Harris per la loro vittoria alle elezioni presidenziali

statunitensi. L’UE e gli USA sono amici e alleati, i nostri

cittadini condividono i legami più profondi. Non vedo l’ora di

lavorare con il presidente eletto Biden”. Lo ha scritto la

presidente della Commissione Ue Ursual von der Leyen su Twitter.

Il presidente francese,

Emmanuel Macron, si congratula con JoeBiden per l’elezione a presidente degli Stati Uniti: “lavoriamoinsieme”, scrive in un tweet. Angela Merkel si congratula conJoe Biden e Kamala Harris. Lo ha scritto il portavoce SteffenSeibert su Twitter, postando il comunicato della cancelliera.“Mi rallegro della futura collaborazione con il presidente Biden– dice Merkel -. La nostra amicizia transatlantica èinsostituibile se vogliamo superare le grandi sfide di questotempo”.Gli Usa sono il nostro più importante alleato e non vedol’ora di lavorare insieme da vicino sulle nostre priorità comunidal cambiamento climatico al commercio alla sicurezza”. Loscrive su Twitter il premier britannico Boris Johnson. (ANSA).

Fonte Ansa.it

