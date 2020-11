(ANSA) – LONDRA, 02 NOV – Il principe William fu contagiato

in aprile dal coronavirus, ma la cosa venne tenuta segreta. Lo

rivela una fonte di Kensington Palace citata sia dalla Bbc sia

dal Sun, mentre il palazzo si rifiuta al momento di commentare.

Il contagio avvenne più o meno nella stessa epoca di quello di

suo padre Carlo, che invece lo rese noto pubblicamente. A

decidere per la riservatezza nel caso di William – afferma la

fonte – fu lo stesso duca di Cambridge, 38 anni, sostenendo di

non voler “allarmare la nazione” ulteriormente. (ANSA).



Advertisements