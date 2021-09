(ANSA) – PECHINO, 10 SET – La politica Usa sulla Cina ha portato a “gravi difficoltà nei legami bilaterali”, con impatto sul mondo intero. Il presidente cinese Xi Jinping, nel colloquio telefonico avuto stamattina con il suo omologo americano Joe Biden, ha detto che “quando Cina e Stati Uniti lavoreranno insieme, entrambi i paesi e il mondo intero ne trarranno beneficio”. Al contrario, ha riferito l’agenzia Xinhua, “entrambi i Paesi e il mondo intero soffriranno se Cina e Stati Uniti si affrontano”. Il colloquio trai due leader è il primo dopo il ritiro Usa dall’Afghanistan e il secondo in assoluto dopo quello di febbraio alla vigilia del Capodanno lunare. Xi ha avuto una discussione “candida e approfondita” con Biden durante la loro prima chiamata fatta in sette mesi: i leader “hanno condotto comunicazioni e scambi strategici schietti, approfonditi ed estesi sulle relazioni tra Cina e Usa e su questioni di reciproco interesse”, ha aggiunto la Xinhua. (ANSA).

