(XINHUA) – MACAO, 20 DIC – Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso oggi la speranza che il governo della Regione Amministrativa Speciale di Macao continui a dare impulso allo sviluppo economico e sociale della regione. Xi è intervenuto nel corso di una cerimonia per celebrare il ventesimo anniversario del ritorno di Macao alla Cina. Il presidente ha esortato il governo della Regione Amministrativa Speciale a stare al passo con i tempi e a migliorare la governance della regione chiedendo un impegno costante per migliorare l’insieme delle istituzioni e per accelerare la costruzione di una città intelligente. Secondo Xi, le tecnologie dell’informazione, compresi i big data, possono essere utilizzate per migliorare le modalità di funzionamento del governo e la governance sociale per garantire che il processo decisionale del governo sia ben congegnato e che i servizi pubblici siano efficienti. Xi ha esortato Macao a proseguire nella promozione di uno sviluppo sostenibile e sano della sua economia.

Il presidente cinese ha invitato Macao a intensificare la pianificazione e il coordinamento a lungo termine e realizzare regolarmente piani per la conversione della regione in un centro mondiale del turismo e del tempo libero, una piattaforma di servizi di cooperazione commerciale tra la Cina e i Paesi di lingua portoghese e una base per lo scambio e la cooperazione in cui la cultura cinese è mainstream e diverse culture coesistono. Secondo Xi, inoltre, la Regione Amministrativa Speciale dovrebbe approfittare delle opportunità offerte dalla costruzione dell’iniziativa Belt & Road e alla costruzione della Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao.

“In particolare si dovrebbero compiere sforzi in termini di cooperazione tra Macao e la vicina Zhuhai per lo sviluppo di Hengqin, che amplierà lo spazio e creerà una nuova forza motrice per lo sviluppo a lungo termine di Macao”, ha detto Xi chiedendo ulteriori sforzi per migliorare il benessere delle persone, accertandosi che i cittadini di Macao condividano i frutti dello sviluppo. Il presidente ha esortato il governo della Regione Amministrativa Speciale a promuovere ulteriormente l’armonia sociale e la stabilità, sostenendo il valore prevalente di”amare la madrepatria, amare Macao” e portando avanti la splendida tradizione di promozione della solidarietà sociale e del coordinamento.

