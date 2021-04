(ANSA) – ROMA, 20 APR – Il presidente cinese Xi Jinping ha

aperto questa mattina il Forum Boao per l’ Asia esortando tutti

i Paesi del mondo a cooperare sulle grandi sfide e affermando

che “le questioni globali non possono essere decise solo da

pochi Paesi”. Lo riferisce la stampa cinese. Parlando in

videoconferenza, Xi ha aggiunto che “non c’è posto per

l’unilateralismo o l’egemonia”, invitando il mondo a rifiutare

una “mentalità da guerra fredda”. “Sopraffare gli altri e

intromettersi negli affari interni degli altri non otterrà alcun

supporto”, ha detto nel suo discorso di apertura. “Il mondo

vuole giustizia, non egemonia”. Il messaggio del presidente

cinese giunge a pochi giorni dal vertice virtuale sul clima

organizzato per la prossima settimana su iniziativa degli Stati

Uniti, un tema sul quale Pechino e Washington hanno detto di

essere pronti a cooperare mettendo temporaneamente da parte le

loro numerose divergenze. “Il mondo deve concentrarsi sullo

sviluppo sostenibile”, ha affermato Xi, invitando i leader degli

altri Paesi a “fare di più sul cambiamento climatico” e ad

adempiere all’accordo di Parigi. Tuttavia, non ha annunciato

alcun obiettivo specifico in vista del vertice. “Il mondo – ha

detto ancora, secondo quanto riferito dai media cinesi – è

entrato in un periodo di turbolenti cambiamenti e le incertezze

sono aumentate in modo significativo”. “Siamo in un’epoca ricca

di sfide – ha proseguito – ma anche piena di speranza”. Il Forum

Boao per l’Asia, che si svolge a Hainan, un’isola del sud della

Cina, rappresenta un importante appuntamento per Pechino, che in

passato ha scelto questa sede per delineare le proprie strategie

nei confronti dei vicini asiatici e non solo. Quest’anno si

svolge parte in presenza e parte a distanza, a causa della

pandemia di Covid-19. Xi ha parlato oggi a una platea di 2.000

amministratori e dirigenti aziendali ma sono attesi all’evento

diversi leader globali e capi di organizzazioni internazionali:

un segnale che, mentre la pandemia continua a imperversare ad

ogni angolo del pianeta, la Cina è pronta a ripartire. (ANSA).



