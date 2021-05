(ANSA) – BOLOGNA, 27 MAG – “La sessione di udienza di Patrick

è prevista per il prossimo martedì primo giugno, e noi speriamo,

come per ogni udienza, che sia l’ultima”. E’ quanto fanno sapere

su Facebook gli attivisti della campagna ‘Free Patrick’, che da

oltre un anno chiedono la liberazione dello studente egiziano

dell’Università di Bologna, detenuto al Cairo da 15 mesi.

“Se la sua detenzione sarà rinnovata anche questa volta,

passerà il suo trentesimo compleanno in prigione. L’ultima

sessione si è tenuta il 5 aprile e la sua detenzione è stata

rinnovata di 45 giorni, ma abbiamo appena scoperto oggi la data

della prossima udienza”, scrivono gli attivisti. “Patrick è

stato tenuto in detenzione preventiva senza accuse chiare e con

un mandato d’arresto falsificato, il che ci porta a riaffermare

la nostra richiesta principale: il rilascio immediato di

Patrick”. (ANSA).



Fonte Ansa.it