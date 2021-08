(ANSA) – BOLOGNA, 22 AGO – L’udienza sulla custodia cautelare

di Patrick Zaki si è conclusa ma non ne è ancora noto l’esito.

Lo si è appreso al Cairo dove, per l’occasione, diplomatici

delle Ambasciate di Italia, Regno Unito e Usa hanno depositato

una comunicazione scritta per segnalare al giudice l’interesse

per il caso e la volontà di riprendere ad assistere alle

udienze. Da mesi non è più consentito agli esterni, diplomatici

compresi, l’accesso al Tribunale per la sicurezza di Stato

annesso al carcere di Torah.

I diplomatici, secondo quanto appreso, hanno potuto parlare

con l’avvocatessa di Patrick, Hoda Nasrallah. Continua a essere

intensa l’azione di sensibilizzazione portata avanti nei

confronti delle altre Ambasciate, da parte della rappresentanza

diplomatica italiana, per il rilascio di Patrick.

“L’ennesima udienza per Patrick Zaki si è conclusa e ora, come

succede sempre, iniziano lunghe ore di attesa per conoscerne

l’esito. C’è da augurarsi che 18 mesi e mezzo di detenzione,

senza potersi difendere, per Patrick possano essere

sufficienti”, dice all’ANSA Riccardo Noury, portavoce di Amnesty

International Italia. “Aspettiamo, sperando che per Patrick sia

il momento in cui possa finire questo incubo”. (ANSA).



Fonte Ansa.it