Dopo il grande successo riscosso in teatro a Milano e in altre città italiane, lo spettacolo di Andrea Zaniboni “L’Amazzonia non è verde” prodotto dal Centro Pime di Milano, scelto anche per chiudere il Sinodo sull’Amazzonia 2019, si potrà ora vedere o rivedere per la prima volta in streaming giovedì 22 Aprile, dalle ore 20 alle ore 21 in

occasione della Giornata della Terra. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere l’importanza della salvaguardia ambientale e della sostenibilità dei sistemi ecologici e culturali.

La rappresentazione di Zaniboni, direttore artistico del Teatro PIME, racconta con parole e musica l’Amazzonia di ieri e di oggi attraverso le esperienze di alcuni grandi testimoni, tra cui i missionari del Pime, che settanta anni fa giunsero in quelle terre ad annunciare il Vangelo e vi hanno fondato anche due Diocesi. Il racconto è un

viaggio lungo il Rio delle Amazzoni, con i suoi suoni, i suoi colori e i suoi testimoni (Chico Mendes, suor Dorothy Stang, Carlos Nobre, p. Lele Ramin e tanti altri). Un viaggio a tratti duro, ma arricchente e originale, capace di coinvolgere adulti e bambini.

Cast: Kal dos Santos alle percussioni; alla fisarmonica Walter Bagnato, clarinetto e fiati di Adalberto Ferrari; canto di Rachel O’Brien che esegue anche brani di Morricone dal celebre film Mission. La voce narrante è dell’attrice Elda Olivieri.

Biglietti in vendita on line al link https://centropime.org/eventi/lamazzonia-non-e- verde/ . Costo: € 12,50. C’è tempo fino al 22 Aprile. Una volta completato l’acquisto, si riceverà un’e-mail con le istruzioni per accedere all’evento.

