Le terapie contro il cancro hanno migliorato la sopravvivenza correlata a questa patologia, ma chemio e

radioterapia sono purtroppo corredate da una varietà di tossicità cutanee. Quando gravi, queste condizioni

possono comportare l’interruzione della terapia antitumorale e possono insorgere complicanze precoci,

tardive e persistenti.

Il contributo della Medicina Estetica in Oncologia è importante in tutte le fasi del percorso oncologico,

dall’inizio delle cure come nella gestione di una cicatrice post-operatoria, al monitoraggio, prevenzione e al

trattamento degli effetti collaterali durante chemioterapia e radioterapia e nelle fasi del follow up per la

gestione degli eventi avversi cronici.

Presso l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, è attivo dal 1994 un Servizio Ambulatoriale di Medicina

Estetica, oggi rinominato Servizio Ambulatoriale di Medicina Estetica e del Benessere Psicofisico nella

Patologia. Il confronto del Servizio con le UOC dell’Ospedale ha permesso di capire quale potesse essere

l’apporto della Medicina Estetica per i pazienti portatori di patologie anche gravi. In particolare, dal 2004, è

stato attivato un Servizio di Consulenza di Medicina Estetica presso i reparti di Oncologia e Radioterapia. I

pazienti sono stati sottoposti a check-up cutaneo e prescrizioni cosmetologiche mirate prima dell’inizio

dell’iter terapeutico. Sono stati poi seguiti durante il periodo di chemio e radioterapia adeguando le

prescrizioni cosmetiche in rapporto alle reazioni cutanee. Ebbene, nei pazienti seguiti dal medico estetico, si

è notato una riduzione o un ritardo nella comparsa delle complicanze da chemio e radioterapia e

conseguente miglior aderenza al piano terapeutico.

Quindi, la Medicina Estetica applicata all’Oncologia può contribuire a risolvere, prevenire e ridurre i problemi

cutanei correlati con la malattia e le terapie oncologiche, oltre che a migliorare la percezione dell’immagine

e il benessere generale per il mantenimento di una buona qualità di vita, accompagnando le pazienti nel

percorso di cura “oltre la malattia”.

La salute di pelle e capelli, le cure di Medicina Estetica, i trattamenti cosmetici, dall’igiene del corpo allo

skincare a al maquillage, si coniugano con le terapie anti-tumorali secondo protocolli ufficiali collaudati

dall’esperienza presso l’Ospedale e valutati dalla Società Italiana di Medicina Estetica (SIME).

Cos’è:

In occasione della Giornata Nazionale di Medicina Estetica Sociale, promossa dalla Società Italiana di

Medicina Estetica, che si celebra il 7 dicembre, si tratterà di un evento nazionale dedicato alla promozione

della Medicina Estetica in Oncologia e al supporto delle pazienti in trattamento oncologico. L’iniziativa è

rivolta a cittadine, cittadini ed alle numerose associazioni di pazienti, e prevede dibattiti, talk e laboratori

dedicati alla cura della pelle e dei capelli. Saranno organizzate anche lezioni pratiche di maquillage specifico

per pelli reattive e tecniche di gestione della capigliatura, pensate per aiutare le pazienti a superare i momenti

difficili legati alle terapie oncologiche.

L’iniziativa vuole diventare un appuntamento fisso negli anni da sviluppare con nuovi contributi e da ripetersi

nelle regioni della penisola con il contributo dei referenti SIME regionali.

Programma:

10:30 – 13:00 presso la Sala Auditorium Cosimo Piccinno – Lungotevere Ripa 1

Presentazioni aperte al pubblico e alle associazioni sui temi del ‘prendersi cura oltre la malattia’ con

specialisti, testimonianze e rappresentanti delle istituzioni.

Parteciperanno: Rappresentanti della direzione Generale Ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola.

Interverranno, inoltre, rappresentanti della SIME, delle istituzioni e referenti delle Associazioni che

collaborano all’iniziativa.

Verrà data anche voce alle testimonianze delle pazienti che nel loro percorso oncologico sono state seguite

dall’equipe di medici estetici.

Lo sportello Info-point, attraverso un team qualificato di esperti SIME, offrirà gratuitamente una risposta ai

quesiti che perverranno dalla popolazione (email: [email protected])

14:30 – 17:30 presso Ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola – Via di Ponte Quattro capi, 39

Servizio Ambulatoriale di Medicina Estetica e del Benessere Psicofisico nella Patologia: Postazioni per il

check up cutaneo, distribuzione protocolli di cura della pelle.

Sala Verde piano Terra: Laboratori di bellezza su detersione, skincare, protezione e maquillage.

Le prestazioni, dedicate alle donne che affrontano il cancro, saranno erogate, previa prenotazione, a titolo

gratuito dai medici del Servizio Ambulatoriale di Medicina Estetica e del Benessere Psicofisico nella Patologia

e da make up artist e hair stylist esperti.