Il Premio Kinéo, ideato e diretto da Rosetta Sannelli (presidente dell’Associazione Culturale Kinéo), quest’anno è entrato nel terzo decennio alla 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di cui è storico evento collaterale.

Sostenuto dalla DGCA del MIC, l’evento, condotto da Fabio Fulco, si terrà sabato 2 settembre 2023 nella splendida cornice dell’Hotel Cà Sagredo, ormai divenuto, grazie alla sensibilità per l’arte della direttrice Lorenza Lain, la casa del Premio Kinéo. Madrina della serata: Ana De La Reguera.

A ricevere il premio Art of Movie Award per aver portato la potenza dell’arte nel cinema è il celebre regista e pittore Julian Schnabel (vincitore del Leone d’Argento nel 2000 per il film Prima che sia notte e Miglior Regista a Cannes nel 2007 per Lo scafandro e la Farfalla). La miglior attrice protagonista è, invece, Laura Morante che riceve il Premio per il film Il Colibrì di Francesca Archibugi; Alessandro Sperduti si aggiudica il riconoscimento come Miglior attore protagonista per Dante di Pupi Avati; Liliana Fiorelli e Lodo Guenzi, invece, sono rispettivamente la Migliore attrice non protagonista per I Migliori giorni di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno e il miglior attore non protagonista per La Quattordicesima domenica del tempo Ordinario di Pupi Avati. La giovane rivelazione di quest’anno è la giovanissima Sara Ciocca per il film Nina dei Lupi di Antonio Pisu.

Numerosi anche i film premiati. Tra questi Miglior film Italiano va a Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch; la Miglior opera prima drammatica la riceve Piano piano di Nicola Prosatore; la Miglior opera prima commedia va a Il cacio con le pere di Luca Calvani; il Miglior Docufilm se lo aggiudica Pier Paolo Pasolini – Una visione nuova di Giancarlo Scarchilli, prodotto da MG Production di Morena Gentile; il Premio Miglior Film internazionale va, infine, a Top Gun Maverick di Joseph Kosinski.

Il Kinéo non è solo cinema, ma da un ampio spazio anche alle serie televisive italiane e internazionali.

Tra i premiati, infatti, la Miglior serie italiana va a Viola come il mare di Francesco Vicario, mentre la Miglior Serie internazionale è La ragazza e l’ufficiale di Hakan Inan e Hilal Saral. Tra gli attori di serie, i premiati sono: Miglior attore serie italiana è Giacomo Giorgio per Mare Fuori; la Miglior attrice serie italiana è Francesca Chillemi per Viola come il mare; il Miglior attore protagonista serie internazionale è Kıvanç Tatlıtuğ sempre per La ragazza e l’ufficiale e, infine, la Miglior attrice protagonista serie internazionale è Farah Zeynep Abdullah per La ragazza e l’ufficiale. Infine, il Premio Miglior Attrice Internazionale va alla bella Demet Özdemir.

Ma i premi non finiscono qua. Il Premio Kinéo ITTV Festival se lo aggiudica Maria Pia Calzone per la serie “Resta con me”; il Premio Kinéo Martha De Laurentiis – Miglior produttore internazionale va a Tarak Ben Ammar e il Premio Kinéo GCHR lo riceve Chiara Tilesi per We Do It Together. Infine, il Premio solidarietà va a Gente Strana – Watu Wa Ajabu di Marta Miniucchi.

Come da tradizione, il Premio collabora anche quest’anno con Global Campus of Human Rights, supportato da ONU e UE, il Sindacato Critici cinematografici (SNCCI), con la Veneto Film Commission, con l’ITTV Festival di Los Angeles e con ANEC, riconoscendo nelle sale cinematografiche, il luogo dove si può godere appieno l’esperienza della magia del cinema.

Prosegue il tradizionale sostegno della Veneto Film Commission che ospita l’attesissima Conferenza Stampa – “A nome del Presidente e del Cda della Veneto Film Commission sono felice di accogliere anche quest’anno il Premio Kinéo nello spazio Regione del Veneto – Veneto Film Commission, rinnovando così una collaborazione florida tra la Film Commission e il Premio. Il Premio Kinéo si riconferma edizione dopo edizione essere una fondamentale fucina del cinema nazionale“, afferma il direttore della Veneto Film Commission, Jacopo Chessa.

Fedelissima del Premio Kinéo anche la stilista toscana Eleonora Lastrucci, capace di rendere perfetti tutti i Red Carpet con i suoi outfit di Haute Couture e di dare bellezza all’evento.

Continua, infine, l’adesione al progetto Kinéo di S.Pellegrino, un brand che non ha bisogno di presentazioni, costante nella sua presenza ormai ventennale.

E ancora, il Consorzio del Prosecco DOC: “Il Prosecco DOC rappresenta la più grande Denominazione nel mondo come testimoniano le oltre 600 milioni di bottiglie contese ogni anno da estimatori di ogni continente. Come Consorzio che tutela e promuove il Prosecco DOC – commenta il presidente Stefano Zanette – sosteniamo sempre volentieri iniziative legate al mondo dell’arte e della cultura e siamo lieti di rinnovare anche quest’anno la nostra collaborazione con il prestigioso Premio Kinéo, che ben si inserisce nella programmazione degli eventi distintivi della Mostra d’Arte Cinematografica; in particolare in questa edizione che celebra gli 80 anni di una manifestazione straordinaria nata e maturata con crescente successo al Lido di Venezia”. Ancora con orgoglio citiamo la partnership con Molinari, azienda di riferimento della tradizione e della qualità liquoristica italiana, nata nel 1945 dal brillante intuito di Angelo Molinari, che grazie alla sua esperienza riuscì a creare una ricetta speciale, di altissima qualità e dal gusto inconfondibile, che ancora oggi rimane un segreto di famiglia. Oggi Molinari, brand di riferimento in Italia e all’estero, è presente in oltre 70 paesi ed è e portavoce dell’Italian Lifestyle nel mondo.

E, infine, la partnership con Bitti Milano, un marchio fondato da due donne, Fidanza e Lazzini che condividono da sempre l’amore e la passione per la moda, il bello e il design e che hanno dato vita a cinque collezioni per consentire ad ogni donna di esprimere al meglio la propria ecletticità e personalità: Montecarlo, Burano, Porto, Roma, Verona sono i nomi delle cinque linee che contraddistinguono il portfolio creativo della Maison.

Ecco tutti i premiati della 21. edizione:

Miglior film Italiano – Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch

Miglior opera prima drammatica – Piano piano di Nicola Prosatore

Miglior opera prima commedia – Il cacio con le pere di di Luca Calvani

Miglior attore protagonista – Alessandro Sperduti per Dante

Miglior attrice protagonista – Laura Morante per Il colibrì

Miglior attore non protagonista – Lodo Guenzi per La quattordicesima domenica del tempo ordinario

Miglior attrice non protagonista – Liliana Fiorelli per I migliori giorni

Miglior Docufilm – Pier Paolo Pasolini – Una visione nuova di Giancarlo Scarchilli, prodotto da MG Production di Morena Gentile

Miglior serie italiana (Tv /Streaming) – Viola come il mare di Francesco Vicario

Miglior attore serie italiana (Tv /Streaming) – Giacomo Giorgio per Mare Fuori

Miglior attrice serie italiana (Tv /Streaming) – Francesca Chillemi per Viola come il mare

Premio giovani rivelazioni – Sara Ciocca per Nina dei lupi

Premio solidarietà – Gente Strana – Watu Wa Ajabu di Marta Miniucchi – Genoma Film

Premio Kinéo ITTV Festival – Maria Pia Calzone “Resta con me”

Premio Kinéo Martha De Laurentiis – Miglior produttore internazionale, Tarak Ben Ammar

Premio Kinéo GCHR – Chiara Tilesi per We Do It Together e

Premio Miglior Film internazionale – Top Gun Maverick di Joseph Kosinski

Miglior Serie internazionale – La ragazza e l’ufficiale di Hakan Inan e Hilal Saral – Mediaset

Miglior attore protagonista serie internazionale – Kıvanç Tatlıtuğ per La ragazza e l’ufficiale

Miglior attrice protagonista serie internazionale – Farah Zeynep Abdullah per La ragazza e l’ufficiale

Premio Art of Movie Award – Julian Schnabel

Premio Miglior Attrice Internazionale – Demet Özdemir

Madrina della 21. edizione è Ana de la Reguera