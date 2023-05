“Per un’Europa più unita, democratica e vicina ai giovani” è il titolo scelto in occasione del 73° anniversario della

Dichiarazione che il ministro degli esteri francese Robert Schuman presentò il 9 maggio 1950, dando avvio al

processo di integrazione europea.

Al Teatro Dal Verme, martedì 9 maggio 2023 dalle ore 11.00 alle ore 13.30, una serie di dibattiti e performance

artistiche offriranno la possibilità di riflettere sull’Unione europea come la conosciamo oggi, sui risultati conseguiti e le sfide che ancora ci attendono, e che chiedono a ciascuno di noi di essere protagonisti, a partire dai giovani europei.

La partecipazione all’evento è gratuita e rivolta prevalentemente agli studenti e ai giovani, che potranno

incontrare e confrontarsi con la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, e con i responsabili a

Milano dell’Ufficio del Parlamento europeo e della Rappresentanza della Commissione europea, Maurizio

Molinari e Claudia Colla. Inoltre, alcuni artisti del panorama musicale rap e della slam poetry, come Big

Mama, Giuliano Logos e Rancore, contribuiranno alla discussione, in modo creativo e dando voce ai loro

linguaggi performativi.

La Giornata dell’Europa non potrà non tenere conto del contesto geopolitico profondamente segnato

dall’aggressione russa all’Ucraina. L’Unione europea rappresenta ancora oggi un modello di prosperità e

benessere per i suoi cittadini, e soprattutto un metodo nuovo per la risoluzione delle controversie tra stati

membri, che – dopo le guerre mondiali – hanno cessato di farsi guerra a vicenda preferendo la forza del diritto e del dialogo.

Le altre due sfide centrali per il nostro futuro riguardano la lotta ai cambiamenti climatici, con l’obiettivo di rendere l’Unione europea il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, e la trasformazione digitale, per riconoscere e cogliere le opportunità che offre, migliorando la consapevolezza sui suoi rischi.

La Giornata dell’Europa è organizzata dall’Ufficio a Milano del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza della

Commissione europea a Milano, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Milano e l’Europe Direct

Lombardia. L’evento è patrocinato da Comune di Milano e Rai, mentre il media partner è Rai Scuola.