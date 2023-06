Cupra Marittima è una piccola località turistica stretta tra San Benedetto del Tronto e Porto San Giorgio, in provincia di Ascoli Piceno. E’ immersa nel verde intenso della Riviera delle Palme e si sviluppa su tre colli che si affacciano sul litorale: Sant’Andrea caratterizzato dal castello, l’antica e suggestiva Marano, che costituisce il nucleo originale del borgo, e la verde Boccabianca.

È particolarmente apprezzata per le limpide acque del suo mare e i servizi balneari offerti, tanto che ininterrottamente dal 1997 sulla spiaggia cuprense sventola la Bandiera Blu dell’Europa a cui dal 2020 si sono aggiunte anche le Bandiere Lilla e Verde e dal 2021 anche quella Gialla.

Gli innumerevoli reperti archeologici rinvenuti nel suo territorio testimoniano la sua importanza storica fin dalla preistoria, con i primi insediamenti umani riconducibili al Paleolitico inferiore, per poi diventare, in epoca Picena, un florido centro produttivo, commerciale e marittimo che sarà poi colonizzato dai romani.

Nel periodo estivo eventi per ogni tipo di pubblico

Nel periodo estivo è un susseguirsi di manifestazioni in grado di soddisfare ogni tipo di interesse e di pubblico, dalla musica alle animazioni per i bambini, dai laboratori storici alle degustazioni.

Una di queste , in programma il prossimo 25 giugno, vuole celebrare la vongola (galina venus), uno dei frutti di mare più apprezzati del Mare nostrum. Il suo gusto avvolgente e delicato rende questa specie autoctona delle acque adriatiche un unicum nel panorama mondiale.

La “Concola cuprense” con il marchio De.Co.

C’è chi la chiama vongola, chi lupino di mare, ma solo a… Cupra Marittima ha nome, cognome e certificazione. Infatti da queste parti non si chiama vongola, ma concola: un prodotto tipico che da pochi mesi è stato insignito della De.co. (acronimo che significa Denominazione Comunale), un riconoscimento attribuito a quei prodotti ritenuti tipici o espressione storica del territorio. Come è nel caso di questo mollusco bivalve di grande valore per la comunità e per le sue tradizioni.

A ben guardare, il rapporto tra il gustoso frutto di mare ed il borgo marinaro sembra scritto nel destino. La dea Cupra, che dà il nome alla città, è un omologo della “Venus” che compare nel nome scientifico della vongola.

Concolando-Festa della Concola di Cupra Marittima 2023

La manifestazione che allieterà la prossima domenica di Cupra Marittima è “Concolando-Festa della Concola cuprense De.Co. 2023”. Si parte alle 18 nel Parco San Benedetto Martire sul lungomare nord, con un talk show sulla tradizione dei vongolari e sulle gustose preparazioni a base di “concole” che impreziosiscono le tavole della Riviera delle Palme. Il coordinamento dell’incontro è affidato a Massimiliano Ossini, conduttore di programmi televisivi di successo di Rai1, come Linea bianca e Unomattina. Alle 19,30 è il momento del gusto e del divertimento, con un aperitivo a base di “Concola” ed un intrattenimento musicale.

Il progetto che valorizza la “concola”, cofinanziato dalla Regione Marche, è promosso dall’Amministrazione Comunale di Cupra Marittima in collaborazione con le Associazioni Amo Cupra, Vongolari e Piccola Pesca.

Cupra Marittima entra nel Grand Tour delle Marche

Da quest’anno Cupra Marittima entra ufficialmente nel Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi promosso dall’organizzazione di Tipicità in collaborazione con ANCI Marche. Tutte le info ed il programma dell’evento sul portale di Tipicità Experience.