L’Accademia di Medicina ha concesso il patrocinio all’evento “Scuola Microbioma 2023” – 25, 26 e 27 Maggio e 05, 06 e 07 Ottobre 2023 – Aula Magna dell’Accademia di Medicina, via Po 18 a Torino. Il corso si svolgerà dalle 9 alle 18 nei giorni indicati (il sabato sino alle 13.30).

La sesta edizione prevede la suddivisione della formazione in due sessioni: la prima sessione, sarà dedicata all’approfondimento delle conoscenze sulla microbiologia del microbioma, i cambiamenti strutturali e funzionali del microbioma nelle fasi della vita, il ruolo del microbioma in gastroenterologia e ginecologia; seguirà la seconda sessione, durante la quale verranno affrontati aspetti specialistici circa il ruolo del microbioma in dermatologia, oncologia e ambiente e nello sport.

Il responsabile scientifico è il prof. Marco Astegiano, Medico chirurgo, specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e già Responsabile Ambulatori SC Gastroenterologia U – A.O. Città della Salute e della Scienza, Torino. Per iscrizioni e informazioni: info@akesios.it e scuolamicrobioma@gmail.com.

Akesios Group srl, Provider Standard n°403 iscritto all’albo Nazionale, ha conferito 50 crediti ECM a tutte le professioni sanitarie. In allegato il programma dell’iniziativa.