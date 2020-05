Forte dell’enorme adesione da parte di tutti i player coinvolti, TOYS MILANO PLUS sarà online da lunedì 25 maggio e rimarrà attiva fino a giovedì 25 giugno 2020. Da problema, cioè l’emergenza sanitaria in corso, a opportunità: un evento dal vivo di due giorni si trasforma in una versione tutta digitale lunga un mese, fruibile comodamente e in qualsiasi momento da aziende e buyer. È così che il Salone Internazionale del Giocattolo, in stretta collaborazione con Assogiocattoli, reagisce e lancia già il consueto appuntamento fieristico di TOYS MILANO che per cause di forze maggiore è stato rinviato ad aprile 2021.

