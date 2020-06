Il 4 luglio MAX GIUSTI inaugura la stagione di cabaret.

Eccoci. E’ partito il conto alla rovescia: venerdì 3 luglio alle 21 si inaugura ufficialmente la nuovissima ARENA MILANO EST, polo funzionale multiculturale voluto dal teatro Cinema Martinitt per la città, che acquista così un nuovo sito per la cultura a tutto tondo sotto le stelle da ben 800 posti (ora 400 per le norme anti Covid).