Anche quest’anno Chocolate Academy sosterrà le iniziative dedicate allo sport e alla salute di LILT Milano con un nuovo progetto. Protagonista il cioccolato come alimento sano e, se correttamente bilanciato ad altri ingredienti, perfetto per chi ha bisogno di energia con un basso contenuto calorico. In collaborazione con Gardini Cioccolato d’Autore, che ha ricevuto il premio Tavoletta d’oro 2021 per l’alta qualità del cioccolato prodotto, è stata creata una barretta di solo cioccolato con un bassissimo contenuto di zuccheri, dedicata a chi ama lo sport e la sana alimentazione. La barretta sarà protagonista domani 24 settembre alla Pigiama Walk&Run e i Maître Chocolatier dell’accademia milanese saranno a disposizione per spiegare ai partecipanti il valore proteico del cioccolato.

La barretta è un prodotto creato ad hoc per l’evento Pigiama Walk & Run la storica corsa o camminata all’alba non competitiva organizzata da LILT per offrire accoglienza e assistenza ai bambini malati di tumore. A Milano quest’anno si partirà da piazza Gae Aulenti alle 6 del mattino con la possibilità di scegliere tra tre percorsi diversi nell’area Parco Biblioteca degli Alberi.

Anche questo evento rientra nel progetto “Il Cioccolato Buono” nato nel 2018, in occasione della scoperta della quarta categoria di cioccolato, il Ruby chocolate, naturalmente rosa. L’obiettivo è quello di coinvolgere i migliori protagonisti della pasticceria e dell’alta gastronomia nella diffusione di una corretta cultura del cioccolato, unendo a questo scopo “educativo” anche una finalità sociale. In questo modo, il cioccolato oltre a “fare bene”, grazie alla sua dolcezza e alla sua bontà, diventa anche un potente strumento per aiutare a fare del bene.