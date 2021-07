La settima arte si arricchisce di un nuovo appuntamento, una tre giorni di cinema dal vivo con un animato programma di proiezioni e incontri, da godere tutta d’un fiato, dopo un anno di streaming e affanno.

Nasce Cinelido – Festival del Cinema Italiano, dal 16 al 18 luglio 2021, dedicato alla promozione e valorizzazione del cinema breve e dei talenti emergenti italiani e strettamente ancorato al luogo suggestivo che lo ospiterà, il Porto Turistico di Roma: uno dei beni in confisca più grandi d’Europa, con un’area di oltre 220.000 metri quadri. La manifestazione, ospitata nel grande anfiteatro all’aperto del Porto, una cavea con 800 sedute, sarà a carattere gratuito.

Cinelido, fondato dal regista Giulio Mastromauro, anche Direttore Artistico del Festival, da Andrea Cicini A. D. dell’agenzia di comunicazione Gruppo Matches e da Alberto De Angelis di Hundred Dreams Production, è organizzato da Zen Movie, una delle più importanti realtà europee operanti nel mondo del cortometraggio.

Il Festival si affaccia sul Lido di Ostia e la sua vocazione all’internazionalità non poteva che partire dal Mare Nostrum per attraccare nei territori che vi si affacciano. Attraverso una sezione speciale, denominata Mediterranea, ogni anno si aprirà un focus sulla cinematografia di un Paese bagnato dal Mar Mediterraneo. Nell’edizione 2021 il Paese ospitante sarà l’Albania e si inaugurerà un gemellaggio internazionale con il Tirana International Film Festival, nel circuito dei Festival Oscar Qualifying.

Un secondo appuntamento imperdibile proporrà una selezione di cortometraggi vincitori del Premio David di Donatello. La serata sarà realizzata in sinergia con l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.

La sezione competitiva di Cinelido è aperta solo a film diretti da autori nati o residenti in Italia, della durata non superiore a 20 minuti. Le opere in concorso saranno selezionate da un Comitato diretto e coordinato dai registi e sceneggiatori Ali Asgari e Farnoosh Samadi (membri dell’Academy). La Giuria, guidata da un Presidente d’eccezione, sarà composta da 30 membri: 15 studenti delle Scuole Superiori del Municipio X e 15 adulti. Sarà diffusa, attraverso i social e attraverso un’azione diretta nelle scuole del Municipio X, una scheda di adesione per dare alla cittadinanza e agli studenti la possibilità di essere parte davvero attiva e propositiva della manifestazione.

Il Festival si inserisce nel progetto di rilancio e di riqualificazione socio-culturale del Municipio X di Roma, supportato dall’Amministrazione Comunale e da tutte le Istituzioni, esteso in particolare al territorio limitrofo alla Marina, che ospita importanti risorse culturali: la Torre San Michele, il Parco Letterario dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini e il Centro Habitat Mediterraneo LIPU/WWF di Ostia.

Cinelido vuole rappresentare un momento di ripartenza per tutto il movimento cinematografico italiano e per i giovani autori nazionali che non hanno potuto godere delle meritate vetrine dal vivo nei tanti Festival che hanno dovuto sospendere, causa Covid, la loro programmazione live. Abbiamo voluto accompagnare “Cinelido” col significativo corredo di “Festival del Cinema Italiano” convinti della necessità, in questo momento più che mai, di contribuire alla ripartenza di un intero movimento, quello del cinema breve emergente, rappresentato da quegli autori che, nei prossimi anni, esordiranno nella produzione dei lungometraggi destinati alle sale cinematografiche.