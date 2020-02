Orari: Dal martedì alla domenica: 9.00 – 19.00 Orario biglietteria: 8.30 – 18.00 Ultimo ingresso alle 18.30

Realizzata in collaborazione con l’Università degli studi di Torino, presenta il fascino millenario di Cipro, raccontato attraverso le collezioni del Museo di Antichità, che costituiscono un nucleo pressoché unico nel panorama dei grandi musei europei.

Il Museo di Antichità conta infatti più di 1000 reperti, frutto di donazioni avvenute a partire dal 1847 sotto il console del Regno di Sardegna Marcello Cerruti prima e soprattutto grazie agli scavi condotti da Luigi Palma di Cesnola, console americano sull’isola ma torinese di nascita.

L’esposizione è arricchita da prestiti per la prima volta in Italia provenienti da illustri istituzioni straniere, tra cui il British Museum di Londra, il Metropolitan Museum of Art di New York, il Fitzwilliam Museum di Cambridge, Medelhavsmuseet di Stoccolma, il Kunsthistorisches Museum di Vienna e il Museo di Cipro a Nicosia.