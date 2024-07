È tutto pronto per il primo appuntamento di “Agerola Sui Sentieri degli Dei – Il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana”: si parte mercoledì 17 luglio con Colapesce Dimartino, nella suggestiva cornice del Parco Colonia Montana.

La serata condotta da Gianmaurizio Foderaro, si aprirà, in un contesto naturalistico unico al mondo come quella di Agerola e della Costiera Amalfitana, con le esibizioni di due artisti imperdibili, Isotta e Luca Madonia e con l’appuntamento “Musica e Parole”, all’insegna dell’arte e della bellezza.

In questa tredicesima edizione, verrà consegnato a Colapesce Dimartino, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, il Premio Salvatore Di Giacomo, ideato e prodotto da artisti locali, in quanto interpreti di una cultura che racconta di romantici viaggi, terre inesplorate, sentimenti di amore ed appartenenza.

Seguirà l’attesissimo spettacolo di Colapesce Dimartino, due amici, due scrittori di canzoni tra i più ricercati e importanti sulla scena italiana dell’ultimo decennio, pronti a condividere con la platea di Agerola il loro ultimo album, acclamato dalla critica, “Lux Eterna Beach”.

Il duo torna dopo un’acclamata performance sanremese, forte dello straordinario successo di “Musica Leggerissima” (certificato Quintuplo disco di platino) – e del loro primo album insieme “I Mortali” (certificato Disco D’Oro) – brano che ha segnato il 2021 conquistando critica e pubblico e collezionando il maggior numero di presenze alla posizione #1 della classifica EarOne Airplay Radio e ben 5 Dischi di platino e oltre 150 milioni di streaming totali. Nella versione in lingua spagnola di Ana Mena, con il titolo di “Mùsica Ligera”, è diventata anche una hit internazionale vincendo ai Los 40 Music Awards 2022 come “Migliore canzone nella categoria Spagna” e conquistando la certificazione spagnola del Doppio Disco di PLATINO.

Lo scorso 3 novembre è uscito “Lux Eterna Beach”, il secondo album di questi straordinari artisti, anticipato da “Cose da pazzi”, il singolo sanremese “Splash”, “Considera”, “La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo”, “Ragazzo di destra” e “Sesso e Architettura”. Un ritorno atteso quello della coppia, arrivato dopo il grande successo di “Splash” – canzone vincitrice del Premio della Critica Mia Martini e del Premio Lucio Dalla della scorsa edizione Festival di Sanremo, e che è stata decretata canzone dell’anno per Rolling Stone Italia – e del loro debutto cinematografico con “La primavera della mia vita”, fin da subito cult movie, conquistando numerosi premi come Il Nastro D’Argento per la “migliore colonna sonora originale” e il Globo d’Oro.

Rai Radio Tutta Italiana, anche per la 13 edizione è media partner del “Festival Agerola, sui sentieri degli Dei”, questa volta insieme a Rai Isoradio, che sarà una presenza costante, con collegamenti in diretta per raccontare la manifestazione e il territorio, grazie all’impegno del Direttore Alessandra Ferraro.

Non perdetevi suggerimenti sugli artisti ed appuntamenti all’insegna della “Radio bellezza”, progetto ideato da Paolo Logli, Gianmaurizio Foderaro, Gianni Sergio, per celebrare i 100 anni di Radio Rai.