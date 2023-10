ROMA – In occasione della Giornata mondiale delle radio universitarie, che si terrà venerdì 6 ottobre 2023, oltre 700 stazioni radio universitarie di tutto il mondo si uniranno per una maratona radiofonica di 24 ore. Un viaggio tra le radio universitarie mondiale dell’Europa, Sud America e Stati Uniti per poi arrivare sino all’Asia ed Oceania ed Africa.

L’evento promosso a livello internazionale dalla College Radio Foundation è coordinato in Italia da RadUni, Associazione degli operatori radiofonici universitaria italiani, si svolgerà in streaming sulla piattaforma Live365 e sarà disponibile al pubblico di tutto il mondo.

La maratona di 24 ore sarà un’occasione per celebrare la diversità e la creatività delle radio universitarie, che da decenni rappresentano una voce importante per gli studenti e le studentesse di tutto il mondo, e dare una voce alle radio universitarie mondiali.

Tema della maratona: “Dove tutte le voci sono benvenute”

Il tema della maratona di quest’anno è “Dove tutte le voci sono benvenute”. In un momento in cui la libertà di espressione è minacciata in tutto il mondo, le radio universitarie vogliono inviare un messaggio forte e chiaro di inclusione e tolleranza.

<Carlo Pahler, presidente di Raduni – è un’occasione per celebrare la diversità e la creatività di queste radio e per promuovere la loro importanza per la società>>.

Associazione Rad-Uni

RadUni è un’associazione degli operatori radiofonici universitari italiani che rappresenta oltre 33 radio universitarie in Italia e oltre 400 iscritti che ha come scopo quello di promuovere la diffusione e lo sviluppo della radiofonia universitaria in Italia.

College Radio Foundation

La College Radio Foundation (CRF) è un’organizzazione senza scopo di lucro che sostiene le radio universitarie negli Stati Uniti. L’organizzazione è stata fondata nel 1983 con l’obiettivo di promuovere la diversità e la creatività della radio universitaria, e di fornire supporto alle radio universitarie indipendenti attraverso formazione, promozione e collaborazione.