“Comici Camici & Friends” è la rassegna di Circo Teatrale, che a un anno di distanza dal grande successo ottenuto nella sua prima edizione, torna al Teatro di Villa Pamphilj di Roma diretto da Veronica Olmi. Realizzata da un gruppo di artisti che sostengono la mission di Comici Camici negli ospedali pediatrici, andrà in scena una volta al mese a partire da domenica 22 dicembre , fino al 5 aprile 2025.

Cinque mattinate divertenti e spensierate per tutta la famiglia, grandi e piccini tutti insieme, per sperimentare le emozioni bellissime che solo il circo teatrale sa dare: una kermesse di spettacoli che farà tornare a casa il pubblico con la pancia piena di risate e il cuore allegro.

I fondi raccolti contribuiranno a garantire ai bambini dei reparti pediatrici del San Camillo. la presenza continuativa dei Clown Dottori di Comici Camici.

Il primo appuntamento, domenica 22 dicembre alle ore 11, è con C.A.B.A.R.È. Calderone Artistico Burlesco Anarchico Rigorosamente Eclettico, uno spettacolo di varietà in cui una serie di artisti si alternano, proponendo le proprie specialità, accompagnate da una piccola orchestra comica (la Red Nose Band) che fa da ambasciatrice e “padrona di casa” interagendo con il presentatore e – quando è il caso – con i personaggi che passano sulla scena. Un multiforme presentatore introduce uno ad uno gli artisti, che si differenziano tra loro per disciplina e caratteristiche dei numeri.

Lo spettacolo è pensato, organizzato e messo in scena da un collettivo di artisti multidisciplinare (clown teatrale, teatro comico, giocoleria, circo contemporaneo, musica dal vivo…) che lavora assieme da circa dieci anni. Il nucleo centrale è composto da La Compagnia della Settimana Dopo (clown teatrale, musica dal vivo), Daniele Spadaro (clown teatrale, fantasista) e Nicola Macchiarulo (clown teatrale, giocoleria). Il collettivo ha cominciato, alcuni anni fa, una ricerca incentrata sulla riscoperta del teatro di varietà, la rivista ed il cabaret comico, rielaborandoli in chiave contemporanea pur mantenendone il carattere popolare e di forte ecletticità.

Il calendario dei prossimi spettacoli prevede il 12 gennaio 2025 con Why Not?. Circo, Gioco e Rock’n’Roll, l’8 febbraio con Super extra wonder magic clown, il 16 marzo con Mamemaki della Compagnia Creme&Brulè Show, per concludersi il 5 aprile con Gli imprevisti