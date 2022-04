Grande concerto di apertura in occasione del venticinquesimo anniversario del Festival di Pasqua. A inaugurare la manifestazione fondata nel 1998 da Enrico Castiglione sarà il Coro dell’Insigne Cappella Musicale del Pantheon Capitolo di S. Maria ad Martyres diretto da Michele Loda in un rarissimo repertorio della musica gregoriana e polifonica. Domenica 10 aprile, alle ore 17:00, proprio all’interno della Basilica del Pantheon, la massima cornice di espressione della gloria di Roma da oltre duemila anni, si apriranno ufficialmente i concerti della Settimana Santa in calendario fino al 17 aprile, con appendice il 5 giugno, in occasione della Pentecoste.

Il “Concerto per la Domenica delle Palme”, che come tutti i concerti, sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, si svolgerà sotto il patrocinio del Perinsigne Capitolo della Basilica di Santa Maria ad Martyres Pantheon di Roma. Nel programma composizioni di Tomaso Luis de Victoria, Ludovico Grossi da Viadana, Claudio Monteverdi, Leo Hassler, Dietrich Buxtehude, Gabriel Fauré, Joseph Rheinberger, oltre a gregoriani con polifonia di autori del passato e del presente, tra cui Franz Schubert, Johannes Pertrusaloysius Prenestinus, Theodulphus Aurelianensis, Manuel Cardoso, Alberto Donini, Valentino Donella, Italo Bianchi e Domenico Bartolucci.

Il Festival di Pasqua 2022 dedicherà quest’anno la propria raccolta fondi alle popolazioni colpite dalla guerra in corso tra l’Ucraina e la Russia, grazie alla collaborazione con “Emergenza Ucraina” promossa a Roma dalla Congregazione dei Salesiani.

Tra gli appuntamenti di rilievo a seguire si segnalano, il concerto del 12 aprile nella Basilica di San Crisogono a Trastevere con lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, diretto dal M.o Stefano Sovrani, con il soprano Sarah Agostinelli e il contralto Chiara Chialli, e il concerto della domenica di Pasqua, a tutti gli effetti un “Concerto per la Pace” dalla forte valenza simbolica, che il 17 aprile vedrà suonare insieme musicisti russi ed ucraini, insieme al soprano ucraino Eva Dorofeeva e al mezzosoprano russo Liudmilla Schiavotti Chepurnaya. Il “Concerto di Pasqua” offrirà un vasto repertorio di arie e brani di Musica Sacra tra i più popolari ed amati, offrendo brani ed arie di Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Arcangelo Corelli, Alessandro Stradella, Georges Bizet, Jules Massenet, Pietro Mascagni e César Franck, di cui quest’anno ricorrono i 200 anni dalla nascita e la cui musica sarà protagonista anche dell’ultimo concerto, il 5 giugno, alla Basilica di Sant’Andrea della Valle con la Schola Cantorum del Festival di Pasqua, il Coro Quadriclavio di Bologna, il Coro della Cappella Giulia e l’Orchestra del Festival di Pasqua, diretti da Lorenzo Bizzarri.