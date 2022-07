Si terra’ a Siracusa il 29 luglio alle ore 18:00 presso l’ Hotel Il Podere, Traversa Torre Landolina 11, il primo di una lunga serie di convegni e corsi di formazione svolti da avvocatoinprimafila.it dal tema:

“L’INCOLPEVOLE MANCATO ASSOLVIMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE SCATURENTE DA CREDITI IMPAGATI: RIMEDI GIURIDICI“

Il convegno affronta, con esempi pratici, la questione di quanti si trovano, a causa di crediti impagati, nella situazione, incolpevole, di non poter assolvere i propri adempimenti contributivi e fiscali.

La profonda crisi sociale ed economica che ha colpito imprese e famiglie, anche in conseguenza delle misure di distanziamento sociale e di lockdown ha, in modo irreversibile, oltre che cambiato la vita delle persone, modificato anche l’assetto strutturale ordinario e straordinario delle imprese.

Di fronte alla imprevedibilità, incontrollabilità, eccezionalità e, quindi, straordinarietà degli eventi pandemici trascorsi, sono conseguentemente insorte problematiche sociali ed imprenditoriali ASSOLUTAMENTE NUOVE, mai affrontate prima, e che, quindi, non sembrano affatto potersi ricondurre ad alcun tipo e genere di giurisprudenza e dottrina vigente. Per queste peculiari ragioni, infatti, ciascun caso farà giurisprudenza, sicché avvocati e tutti quanti gli operatori professionali coinvolti nei vari procedimenti giudiziari dovranno essere pronti e qualificati ad affrontare questa nuova sfida che farà la storia dei prossimi anni. A tal riguardo, ad esempio, emerge una problematica scaturente dalla riscossione coattiva delle tasse che, dopo i summenzionati eventi, soprattutto quelli pandemici, sta dilaniando famiglie ed imprese.

In questa prospettiva si è pensato, opportunamente, di organizzare un convegno dove avvocati e commercialisti chiariranno, attraverso una disamina dottrinale e giurisprudenziale di diritto interno ed euro unitario, quelli che possono essere i rimedi giuridici da far valere quando incolpevolmente ci si trova a non poter assolvere i propri adempimenti contributivi e fiscali a causa di crediti impagati, illustrando, altresì, l’opportunità di una Procedura di Certificazione Crediti il cui asseveramento professionale attesterà in modo responsabile la qualificazione incontrovertibile dei Crediti Aziendali Certificati nell’obiettivo di supportare anche le richieste creditizie consentite a cui le Banche sono chiamate a svolgere un ruolo, legittimamente importante ma altrettanto difficile per la comprensibile tenuta del sistema stesso.

Ebbene, questo convegno parte proprio dalla consapevolezza di tutto ciò, dove solo un attento studio, una disamina dei problemi e il loro corretto inquadramento, permetteranno di pervenire alle soluzioni giuridiche di tutta una nuova serie di casi che, oggi come oggi, non sono assolutamente riconducibili a giurisprudenza alcuna né consolidata e ne minoritaria.

