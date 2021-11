I 300 ospiti manager, imprenditori e professionisti, in rappresentanza della Mar-Com Community, che hanno avuto il privilegio di partecipare in presenza, sono stati accolti addirittura dalla splendida mongolfiera di Volandia ed hanno potuto ammirare nel foyer la Audi Q4 e-tron e la Volkswagen Up di Rent Point, attuali espressioni di auto elettriche, perfettamente in linea con l’evento stesso eco-sostenibile

e socio-compatibile.

Una manifestazione totalmente green, infatti, a zero emissioni di CO2, è quella che si è tenuta presso Arome Lifestyle Location, in via Mecenate, a Milano, per l’assegnazione degli ambitissimi Premi “Donna Marketing” e “Donna Comunicazione” 2021, ideati e promossi dal Club del Marketing e della Comunicazione ed organizzati da Party DRound Green e Royal Time.

Gli importanti riconoscimenti sono stati assegnati alle 8 manager in rosa del complesso e competitivo comparto

del Marketing e della Comunicazione aziendale e di agenzia, che si sono distinte nel corso dell’anno per professionalità, talento, creatività ed innovazione.

Protagoniste assolute, tutte le otto premiate, della rinascita italiana, che passa anche dalle loro iniziative di comunicazione a sostegno dell’implemento dei consumi, ovvero del commercio, e dalle loro azioni di marketing a supporto delle vendite

e di conseguenza della produzione: Commercio e Produzione, difatti, sono i pilastri dell’economia italiana.

Le donne premiate sono testimonial perfette dell’alto livello contemporaneo di qualificazione al femminile in mansioni tipicamente maschili e del ruolo di primissimo piano raggiunto dalle donne in posizione di comando e di decisioni nella vita sociale ed economica del Bel Paese.

La pandemia ha messo in luce la forza delle donne e la loro capacità di affrontare la crisi con determinazione. E’ certo che la donna ha avuto e avrà un ruolo di assoluta leadership nel futuro, come la manifestazione chiaramente dimostra. Le donne, oggi più che mai, nel mondo dell’economia e del lavoro si sono affermate abbattendo atavici pregiudizi. La donna non deve, tuttavia, ricoprendo i ruoli rilevanti che, finalmente, le vengono attribuiti e che, conseguentemente, determinano la sua affermazione nel mondo del lavoro, dimenticare il valore profondo ed irrinunciabile della sua identità femminile, che, anzi, deve salvaguardare per affermare la sua diversità di genere, non in contrapposizione all’uomo, ma quale alterità preziosa che arricchisce la vita di valori, contenuti e sentimenti legati all’essere donna.

La conferenza sulla UAU Communication, grazie alle parole di Lorenzo Marini, celebre pubblicitario Pres, di Lorenzo Marini Group e di Francesco Morace, notissimo sociologo, Responsabile di Future Concept Lab, ha confermato la necessità dell’evolversi dei paradigmi e delle tecniche di comunicazione non convenzionale dei brand e dei prodotti/servizi delle imprese a seguito dei cambiamenti degli stili di vita e modalità di consumo delle “personas”, come correttamente si definiscono oggi quelli che, tempo fa , erano chiamati consumatori o acquirenti, semplici dati statistici senza una connotazione “umana”.

E’ stato, altresì , sottolineato, negli interventi di Roberto Ricotti, fondatore di Plef e di Giorgio Santambrogio A.D. di Gruppo Vegè e Vice Presidente Federdistribuzione, nella vision e mission delle imprese, l’importanza estrema della sostenibilità, nonchè la centralità degli esseri umani, del reciproco rapporto collaborativo grazie ad un rinnovato dialogo biunivoco sempre più diretto e “live”, di approcci comunicativi sempre più stupefacenti, esperienziali, notiziabili, virali e memorabili.

In definitiva, grazie ad una comunicazione assolutamente “green”che piace e non dispiace, che attrae e non allontana, di una comunicazione che diverte e fa spettacolo.

Finalmente, dopo tanta spasmodica attesa, ecco i nomi delle vincitrici che hanno ricevuto la prestigiosa targa e la borsa Pralina in edizione unica della fashion designer piacentina Alessandra Arlenghi:

Cristina Cossa (Dir Mktg Rigoni di Asiago) Donna Marketing Premio Speciale;

Sabrina Timpanaro (Dir Mktg Gruppo Bolton Food) Donna Marketing;

Tina Radicchio (Mar-Com Consorzio Prosciutto di Parma)

Donna Comunicazione Azienda Premio Speciale;

Marilena Manzoni (Dir Mar-Com Unicredit ) Donna Comunicazione Azienda;

Marina Martorana (Titolare Martorana e partners) Donna Comunicazione Agenzia Premio Speciale;

Laura Morino (Titolare Morino Studio) Donna Comunicazione Agenzia;

Rossella Sobrero (Titolare Koinetica e Pres. Ferpi) Donna Marketing e Comunicazione;

Miriam Forte (Titolare Gruppo Miriam Forte consulting) Donna Sales Promotion Premio alla Carriera

Il Vice Presidente del ClubMC Luca Torno ha illustrato il nuovo corso e ri-evoluzione del Club stesso grazie agli innovativi servizi offerti alle aziende del B2C e del B2B , la rinnovata formazione pratica e non solo teorica on line ed in presenza con la ClubMC Academy, la nascita del Club YOUNG a favore dell’inserimento dei giovani laureandi e laureati nelle aziende e la particolare attenzione alle cause di Charity e di Social Responsibility , sotto la denominazione Marketing del Cuore

“La diciottesima edizione dei Premi, che ci vede maggiorenni quest’anno” ha dichiarato Danilo Arlenghi, Presidente Nazionale del ClubMC ed ideatore dei Premi, “ha visto primeggiare, a ragione nella quasi totalità, le manager del comparto Food, che ha stimolato genio, creatività e lungimiranza nel delicato e difficilissimo momento dell’emergenza Covid, esprimendo tutta la vera eccellenza delle ‘campionesse italiane‘ del Marketing e della Comunicazione. Lasciatemele definire con questi inusuali termini”.