L’appuntamento è per il prossimo venerdì 30 settembre a Iglesias a partire dalle ore 17 nella sala Blu del Centro Culturale di via Grazia Deledda.

Comprendere le prospettive offerte dalla tecnologia per contrastare la crisi energetica, ipotizzare i possibili scenari e gli sviluppi futuri attraverso l’analisi della situazione attuale. Per approfondire queste tematiche, l’Associazione #cerchiConcentrici in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, la Scuola di Formazione OIC e l’Ordine dei Periti Industriali di Cagliari, organizza a Iglesias un convegno dal titolo: “Energia, facciamo chiarezza! Crisi o opportunità?”.

L’incontro, che si terrà il prossimo venerdì 30 settembre a partire dalle ore 17 nella sala Blu del Centro Culturale di via Grazia Deledda, ha l’obiettivo di informare in maniera “pratica” ed è diretto in primo luogo ai Cittadini e agli Amministratori. Esperti del settore analizzeranno con rigore scientifico, ma con linguaggio semplice, le prospettive offerte dalla tecnologia e i possibili sviluppi per tentare di fare chiarezza sull’effettivo impatto di soluzioni innovative già realizzate o in corso di realizzazione.

Alla serata di studio, introdotta dagli interventi dell’organizzazione e del presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari Sandro Catta, parteciperanno Fabrizio Pilo, Prorettore Delegato al Territorio e all’Innovazione dell’Università di Cagliari e Professore Ordinario di Sistemi Elettrici per l’Energia, Emilio Ghiani, Professore Associato di Sistemi Elettrici per l’Energia e docente di Impianti per la Produzione dell’Energia Elettrica, e l’ingegner Omar Caboni che presenterà una relazione sulle comunità energetiche già operanti sul territorio.

Al termine dell’incontro è previsto uno spazio dedicato alle domande e un breve dibattito.

Programma convegno: ENERGIA, facciamo chiarezza_30set2022