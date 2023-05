In occasione del decennale della scomparsa del notissimo Antonio Ciacci, in arte Little Tony, la Città di Tivoli, su proposta della famiglia e dell’Accademia Ergo Cantemus Coro ed Orchestre di Tivoli, ospiterà uno speciale evento commemorativo che si svolgerà sabato 27 maggio 2023. Grande spazio alla musica nel corso della mattinata, durante la quale si terrà anche la cerimonia di intitolazione de “Il Giardino di Little Tony”, un’area verde adiacente a Ponte Gregoriano che il Comune di Tivoli ha dedicato alla sua memoria.

Ricco il programma della mattinata di commemorazione che vedrà la celebrazione della Santa Messa in suo suffragio presso la Chiesa tiburtina di Sant’Antonio Abate, accompagnata dalla vocalità della Soprano Arianna Morelli del Teatro dell’Opera di Roma.

A seguire, il Corteo con il “Gruppo Sbandieratori e Musici di Castel Madama”, il Complesso Bandistico “Don Giuseppe del Sole” e l’Associazione Culturale Musicale “Corrado Iannola”, renderanno omaggio all’artista con musica ed esibizioni per le vie del centro.

Molto attesa sarà anche la sosta in via dei Sosii, al civico 41, per la svelatura della targa commemorativa nel luogo che ha dato il natale a Little Tony. Si arriverà poi a Ponte Gregoriano per la svelatura di un’altra targa: quella de “Il Giardino di Little Tony”, alla presenza del Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti, dell’Amministrazione comunale, della Famiglia Cristiana Ciacci ed Angelo Petruccetti e del Presidente Luana Frascarelli dell’Accademia Ergo Cantemus di Tivoli.

Proprio ne “Il Giardino” verrà presentato, in anteprima, il busto di Little Tony e la figlia Cristiana Ciacci, in presenza dello scultore Paolo Brozzi, farà l’ultimo “ritocco” sul busto del papà che poi andrà in fonderia per la fusione e verrà successivamente collocato in Piazza Garibaldi. Infine, la benedizione sarà impartita da S.E.R. Mons. Mauro Parmeggiani Vescovo della Diocesi di Tivoli e Palestrina.

A conclusione dell’evento, per salutare tutti i presenti accorsi ed onorare la memoria di Little Tony, l’omaggio, a piazza Massimo, delle Ferrari della “Scuderia Ferrari Club Roma Appia Antica”.

Il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti spiega così l’importanza della commemorazione: “Abbiamo fortemente voluto, come Comune di Tivoli, questa giornata di ricordo e di celebrazione di un grande artista che qui è nato e che qui riposa e che ha dato pregio e visibilità alla nostra città nel corso della sua vita. Da oggi in poi anche le future generazioni potranno trovare traccia di Little Tony nel Giardino a lui dedicato”.

Cittadino della Repubblica di San Marino, Antonio Ciacci, in arte Little Tony, nacque in Italia, a Tivoli, il 9 febbraio 1941, da famiglia sammarinese da sette generazioni. I genitori del famoso cantante erano entrambi originari di Chiesanuova.

Artista poliedrico, amato, imitato, le prime pedane che Antonio calca sono i ristoranti dei Castelli Romani; seguono poi le balere e i teatri d’avanspettacolo per poi arrivare ai grandi successi con Il trionfo, che arriva nel 1966 quando presenta al Cantagiro una delle canzoni che saranno suo simbolo distintivo: “Riderà” e nel 1964 presenta a Sanremo “Cuore matto”, altro exploit di vendite (prima in classifica, la canzone rimane tra i primi posti per dodici settimane consecutive). “Cuore matto” farà conoscere Little Tony in altri paesi europei e in America latina. L’ artista si spegne a causa di un tumore a Roma, il giorno 27 maggio 2013. Da allora, la famiglia e i tanti fans in Italia e nel mondo ne portano avanti la memoria.

L’ evento è stato voluto e realizzato grazie al Presidente dell’ Ass. Cult. Accademia Ergo Cantemus di Tivoli Luana Frascarelli e del Resp. Organizzativo Roberto Canichella unitamente all’intero Direttivo.

E inoltre:

– il Complesso Bandistico “Don Giuseppe del Sole” e Associazione Culturale Musicale “Corrado Iannola” Maestro di entrambe le bande Michela Grossi, Presidente del Complesso Bandistico “Don Giuseppe del Sole” Giulia Innocenzi e Presidente dell’Associazione Culturale Musicale “Corrado Iannola” Alessandro Grossi ospitati dalla Banda Musicale di Tivoli, quale sinergia fervida tra i territori ed il M° Giovanni Crielesi, amico e storico musicista di Little Tony, che, su impulso della Fam. Cristiana Ciacci, ha arrangiato per Banda Musicale il famoso brano “Cuore matto”;

– lo storico “Gruppo Sbandieratori e Musici di Castel Madama” nei legali rappresentanti Scardala Adelmo e Scardala Ivano,

– ANC Sezione di Tivoli Presidente Lgt. C.S. Rolando TORTI;

– Gruppo Operativo Volontari di Tivoli;

– Scuderia Ferrari Club Roma Appia Antica;

– lo scultore Paolo Brozzi di Officina d’Arte;

– la Soc. Travertini Pascucci;

– Coro Polifonico Ass. Cult. “Città di Tivoli”;

– Videomaker BS Production e Mondadori Bookstore Tivoli.