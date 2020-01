Comunicato Stampa:

Sarà il verde il tema della nuova edizione della Design Week Genova in programma dal 7 all’11 maggio 2020. Le eccellenze del design si riuniscono nel Centro Storico con tre novità: il progetto La città che foglia e fiora per dare nuova vita ai palazzi e ai vicoli del percorso espositivo con installazioni di verde diffuso, la nascita di un Comitato Scientifico e il lancio di un riconoscimento per gli espositori che quest’anno premierà lavori provenienti da ogni parte del mondo. Dopo il successo dell’edizione 2019, che ha visto 10 mila visitatori, la manifestazione organizzata dal DiDe-Distretto del Design Genova, con il sostegno di Comune di Genova, Camera di Commercio, Regione Liguria, Confcommercio Genova e Municipio 1 Centro-Est, porterà ancora una volta l’avanguardia delle maison nazionali e internazionali nel Centro Storico aprendo alla città gli atri dei palazzi storici genovesi e dando nuova vita alle piazze e ai vicoli del percorso espositivo con installazioni di verde diffuso. Il progetto La città che foglia e fiora Nato dall’idea dei cinque architetti del DiDe – Distretto del Design Genova, il progetto porterà nel distretto, che ha il suo fulcro e centro nevralgico in Piazza dei Giustiniani e si estende alle zone limitrofe, numerose installazioni verdi che resteranno oltre la fine della Design Week Genova. Saranno adornate numerose inferriate a protezione delle finestre degli atri dei palazzi storici genovesi e installato del verde sia verticale, su dissuasori e pensiline, sia sospeso, che accompagnerà il visitatore nel percorso espositivo della DWG. Saranno decorati anche i principali accessi che da via San Lorenzo e Caricamento portano a piazza dei Giustiniani, fulcro e centro nevralgico del distretto. Il progetto sarà seguito e sostenuto in sinergia dal Distretto e dal Comune di Genova che porrà a disposizione risorse economiche e proprie professionalità, in una sinergia pubblico-privata, che ha già dato risultati di grande rilievo sia sotto l’aspetto della rivitalizzazione economica, che del dialogo con i residenti, che della visibilità storica-architettonica-culturale a favore di tale territorio. Il Comitato Scientifico L’altra novità riguarda la nascita di un Comitato Scientifico. Per la Design Week Genova l’obiettivo è attrarre creatività allargando i propri confini con nuove idee. A questo scopo il DiDe-Distretto del Design Genova ha reso necessario il coinvolgimento diretto di enti che unissero le competenze tecniche alla conoscenza dei materiali e dei processi produttivi: Comune di Genova, Confcommercio Genova, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova; Università degli Studi di Genova DAD-Dipartimento Architettura e Design; Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova; Fondazione Ordine degli Architetti-PPC di Genova; ADI-associazione per il Disegno Industriale; Associazione Italiana Architettura del Paesaggio. La nuova Call: le tre forme di partecipazione La partecipazione dei giovani designer nel corso della passata edizione ha indotto gli organizzatori ad allargare le categorie aderenti. Alla call dedicata ai designer e alle aziende del settore, già lanciata nei mesi scorsi, si affiancano così due nuove sezioni: la Design Week Award, che premierà le creazioni di designer provenienti da ogni parte del mondo inviate via mail all’indirizzo dide.genova@gmail.com sotto forma di progetto, e una sezione dedicata agli allestimenti nelle piazze che ospiteranno eventi d’intrattenimento. Fonte

