In Italia e nel mondo non si vedono segni di contenimento della presenza degli stupefacenti. Dopo quasi 60 anni di proibizione quel che va riformato radicalmente è l’impianto generale del ‘controllo’ e non le politiche che promuovono legalizzazione o depenalizzazione”

*#IoColtivo, l’iniziativa lanciata ad aprile 2020 con il coinvolgimento di 20 associazioni, duemila cittadini e venti parlamentari di cui l’Associazione Luca Coscioni è co promotrice, ha organizzato una manifestazione per portare in piazza le piantine di cannabis coltivate come forma di disobbedienza civile. Prima della presentazione del XI Libro Bianco sulle Droghe alla Camera dei Deputati, decine di antiproibizionisti si raduneranno per tornare a chiedere al Parlamento di discutere le proposte di legge per la legalizzazione della cannabis a partire dalla proposta di legge d’iniziativa popolare Legalizziamo! sostenuta da oltre 100.000 firme e depositata nel 2016. Alle due ore di maratona oratoria che inizieranno alle 10 parteciperanno anche molti dei coinvolti nell’iniziativa #ioColtivo iniziata tre mesi fa che vede centinaia di persone far crescere in casa piante di cannabis per chiederne una regolamentazione legale.

**Il Libro Bianco è un rapporto indipendente sugli effetti del Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/90) sul sistema penale, sui servizi, sulla salute delle persone che usano sostanze e sulla società. È promosso da La Società della Ragione, Forum Droghe, Antigone, CGIL, CNCA, Associazione Luca Coscioni, ARCI, LILA e Legacoopsociali con l’adesione di A Buon Diritto, Comunità di San Benedetto al Porto, Funzione Pubblica CGIL, Gruppo Abele, ITARDD e ITANPUD. Ogni anno viene presentato in occasione del 26 giugno, Giornata mondiale sulle Droghe, nell’ambito della campagna internazionale di mobilitazione Support! don’t Punish che chiede politiche sulle droghe rispettose dei diritti umani e delle evidenze scientifiche e che quest’anno coinvolgerà oltre 164 città in 84 paesi. La conferenza stampa sarà comunque visibile in diretta e differita sui canali web della Camera dei Deputati, a questo indirizzo: http://webtv.camera.it/conferenze_stampa

