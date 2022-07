Sarà Emanuela Aureli con il suo Ce la farò anche St(r)avolta ad aprire il 15 luglio 2022 la dodicesima edizione di Fantastiche Visioni all’interno della cornice seicentesca di Palazzo Chigi ad Ariccia: un esempio unico in Italia di dimora barocca rimasta inalterata nei secoli.

Un monologo comico in cui la straordinaria performer, accompagnata dal bravissimo chitarrista Giandomenico Anellino, avrà modo di esprimere tutto il suo talento e la sua stravolgente ironia.

Emanuela Aureli, nota imitatrice e personaggio molto amato dal pubblico, si esibirà in un monologo comico accompagnata dal bravissimo Giandomenico Anellino. durante il suo One Woman Show, si esprimerà in tutta la sua bravura e la sua simpaticissima ironia, raccontandoci la storia della sua carriera, sin dagli inizi, con una serie di aneddoti sorprendenti. Emanuela si diverte e ci diverte, con molta autoironia, a prendersi in giro intrecciando la sua vita privata, a partire dalla nascita, a quella del lavoro. Ne scaturiscono esilaranti battute, gag, imitazioni: un vero e proprio condominio di gente affollata in una persona sola!

Immersione spettacolare nell’Italia, tra letteratura, colori, patrimonio e cultura, dal 16 al 21 luglio riproporrà poi, sempre nel Parco, la quinta edizione di quello che ormai è diventato un cult del teatro immerso estivo: Labirinto d’Amore – Orlando Furioso nel Parco Chigi in Ariccia, lo spettacolo site specific con Luigi Pisani, Chiara Di Stefano, Nicola Sorrenti, Francesca La Scala, Mirella Dino, Laura Rovetti, Elena Crucianelli e una squadra di attori unica che utilizza il principesco giardino per far rivivere le più famose trame del poema di Ludovico Ariosto, rivisitate e adattate per creare un caleidoscopico labirinto nel quale il pubblico, condotto in uno spazio a dir poco fantastico, incontra i cavalieri, le gentili donzelle e i maghi protagonisti del capolavoro ariostesco.

Fantastiche Visioni proseguirà poi venerdì 22 luglio con un emozionante Simone Cristicchi nel suo ultimo e acclamatissimo spettacolo, PARADISO. Dalle tenebre alla luce, un cammino iniziatico, dove la poesia diventa strumento di trasformazione da materia a puro spirito, e l’incontro con l’immagine di Dio è rivelazione di un messaggio universale, che attraversa il tempo e lo vince.

Poi sarà la volta di Katia Rizzo & Retró Band, che salirà sul palco domenica 24 luglio con MA CHE MUSICA …GLI ANNI ’60, uno show musicale, dinamico e coinvolgente che nasce con la voglia di rievocare un periodo del nostro paese prezioso e rimpianto, trasportando il pubblico in un’epoca d’oro per la musica italiana, attraverso più grandi successi, tutti da cantare e ricordare.

Venerdì 29 luglio Stefano Reali, regista cinematografico e televisivo di successo internazionale, racconterà, svelandosi straordinario musicista, e attraverso le melodie e le colonne sonore più famose della storia del Cinema, l’uomo e l’amico Ennio Morricone, in ENNIO MORRICONE REMEMBERED, insieme a Flavia Astolfi.

Venerdì 5 agosto l’ultimo spettacolo in programma sarà TACCHI MISTI, con una squadra di attrici davvero eccezionali, quali Carla Ferrero, Valentina Martino Ghiglia, Carlotta Proietti e Silvia Siravo. Le quattro interpreti, con un ritmo veloce e serrato, raccontano, ballano e cantano dipingendo una spassosa sequenza di ironici, graffianti, audaci ritratti femminili.