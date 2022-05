Forte del successo della scorsa edizione che ha registrato oltre 20.000 visitatori, ritorna a Roma il più grande festival della Cultura Custom, dedicato agli appassionati delle due e delle quattro ruote “speciali” e magico luogo di incontro tra meccanica e arte. Il sesto ETERNAL CITY CUSTOM SHOW avrà luogo quest’anno in un luogo di assoluto prestigio della Capitale, il Palazzo dei Congressi dell’EUR, nel primo week-end di settembre, sabato 3 e domenica 4, con due giornate di full immersion per tutti gli amanti del genere.

La manifestazione, che rappresenta l’emblema della personalizzazione “Custom”, punta a dare visibilità a un mondo di artigiani ed artisti che inventano, creano e realizzano nuove tendenze e stili per avvicinare e far dialogare arte, cultura e moda. Sull’onda dei novanta Customizer professionisti arrivati lo scorso anno da ogni regione italiana, l’edizione 2022 aspetta un numero ancora più grande di talenti per presentarne i lavori e farli incontrare con gli appassionati.

Saranno tantissimi, come sempre, anche gli artisti kustom in azione e esposizione, selezionati dalle migliori vetrine della scena internazionale, così come cospicua sarà la presenza delle più grandi case motociclistiche che, attente a tutte le novità e soprattutto lungimiranti, esporranno tutta la loro nuova gamma e offriranno la possibilità di provare su strada i nuovi modelli.

Immancabile e ricco di sorprese il “concorso di stile” riservato a chopper, bagger, bobber, club style e moto fuoriserie Harley-Davidson, anche su basi giapponesi ed europee. Patrocinato dalla rivista “Low Ride” che allestirà anche uno studio fotografico e premierà le preparazioni più belle del contest, vedrà protagoniste le motociclette rese uniche dal lavoro artigianale e di verniciatura.

Sempre di altissimo livello sarà l’esposizione di spettacolari auto americane d’epoca, restaurate e personalizzate, a cura dei car club tradizionali Rumblers e Portoricano, che segneranno la partecipazione delle principali realtà italiane del custom a quattro ruote.

Confermato dall’ultima edizione, il contest “The Eternal Iron” sarà aperto a tutti gli appassionati delle preparazioni d’impostazione sportiva, vintage o moderna, cafe racer, scrambler e tracker.

Novità assoluta della nuova edizione sarà invece il “Kickstart Classic Scooter Contest”, evento nell’evento dedicato agli scooter d’epoca e rivolto ai tantissimi appassionati di vespe e lambrette. Grande lo spazio espositivo dedicato a questi due settori, che ospiterà comunque produttori e distributori di accessori di ogni genere, creatori di capi d’abbigliamento unici, angoli di gastronomia, drink & food, barbieri, make-up e body paint.

Mille tentazioni per motociclisti e non, a cui si aggiungerà la presenza di grandi ospiti internazionali, performance musicali, talk show, presentazioni di vario genere, e autentici show. Un caleidoscopio di eventi e contenuti a stile Custom che fanno di questa manifestazione un punto di riferimento per la scena motociclistica del Sud e Centro Italia.