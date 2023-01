il Vice Presidente NSC Costantino Fiori e la Responsabile del Dipartimento di Psicologia Militare di NSC Dott.ssa Alessandra D’Alessio, ospitano la preziosa testimonianza di quanto psicologicamente e umanamente vissuto in questi anni dal Maresciallo Carlo Chiariglione (già Graduato CMCSQS), “colpevole” di aver avuto il coraggio di parlare di argomenti “scomodi” quali suicidi, mobbing e vessazioni, prima ancora che venisse meno, per i militari, il divieto di creare associazioni professionali a carattere sindacale.

Chiariglione è infatti Presidente dell’associazione di categoria Assomilitari: nonostante trent’anni di servizio valutati “eccellenti”

e la qualifica di Operatore di Forze Speciali “Ranger”, Chiariglione ha vissuto anni difficili culminati, recentemente, con tre procedimenti disciplinari di Stato di cui uno con sospensione dal servizio per 12 mesi (sub iudice), uno per la perdita del grado e il congedo (quest’ultimo con relativa sanzione annullato dal T.A.R. del Piemonte il 10.10.2022), un terzo sospeso per intervenuto congedo…continua su

FONTE https://www.carabinierinsc.it/diritto-di-critica-militare-ne-parliamo-in-un-evento-online/