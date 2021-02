Giovanni Lamioni, professore straordinario di artigianato artistico del Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Moda, presenterà domani, venerdi’ 5 febbraio alle ore 17 il suo libro “Fare è futuro. Viaggio nell’artigianato artistico italiano” in un evento in streaming sui canali Facebook e sul canale YouTube di Università Mercatorum. Il volume è stato realizzato dalla Fondazione Atlante con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ed è

Advertisements

edito da Innocenti Editore di Grosseto.

All’evento parteciperanno come relatori: Antonio Colì Presidente Nazionale Confartigianato Imprese Artistico, Elisa Guidi Presidente World Craft Council Europe e Coordinatore di Artex e Andrea Santolini Presidente Nazionale CNA Artistico e tradizionale.

Advertisements

L’evento è inserito nel ciclo di incontri “ Dialoghi nella ripartenza, ambiente, economia e società globali” promosso dal Rettore dell’Ateneo prof. Giovanni Cannata che introdurrà la presentazione che sarà moderata da Chiara Mercatanti .

L’artigianato artistico in Italia è un settore di assoluta eccellenza di cui però si parla poco. Costituisce un patrimonio di valore inestimabile, espressione della nostra cultura, di mestieri antichi che si tramandano da generazioni e che nel tempo si sono arricchiti dei progressi tecnici e scientifici, dando vita alla nostra eccellenza manifatturiera. Un insieme ampio ed eterogeneo di attività e lavorazioni, che comprende ad esempio la pelletteria, le calzature, i mestieri della moda, la sartoria, il restauro, il vetro, la ceramica, le decorazioni artistiche, l’oreficeria. Un settore a torto ritenuto marginale e che trova poco spazio nel dibattito pubblico, ma che invece è importantissimo per la nostra economia. Oltre che per le 288.302 imprese, con circa 801.001 addetti, che lavorano nel settore, l’artigianato artistico costituisce, con le sue lavorazioni manifatturiere, il fondamento dell’eccellenza del Made in Italy. Un settore legato alle dinamiche internazionali e quindi particolarmente colpito dalla crisi sanitaria ed economica.

Il volume costituisce un’ introduzione all’artigianato artistico e vuole offrire informazioni per chi è interessato ai materiali e ai mestieri d’arte. E’ rivolto in particolare ai giovani e agli studenti, che dovrebbero avere la possibilità di conoscere e apprezzare i prodotti dell’artigianato artistico che vengono realizzati nelle nostre regioni. Un mondo di complessa definizione, ricco di lavorazioni eccellenti, dove ancora la trasmissione dei saperi avviene sul modello maestro-apprendista, proprio delle antiche botteghe rinascimentali, ma che è sempre alla ricerca della qualità, del miglioramento e dell’ innovazione, come illustrano i molti esempi di imprese di successo avviate da giovani artigiani.

Il testo contiene contributi di istituzioni sostenitrici e promotrici della Carta Internazionale dell’Artigianato Artistico, in particolare: Confartigianato Imprese Artistico, CNA Artistico e Tradizionale, Associazione Fatti ad Arte (Biella), Associazione Città della Ceramica (Faenza) Associazione Pandora Artiste Ceramiste ( Cava dei Tirreni), Associazione Villa Fabris ( Thiene), Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte (Milano), Real Fabbrica di Capodimonte (Napoli), Confartigianato Imprese Udine,OMA Osservatorio dei Mestieri d’Arte e sull’artigianato artistico della provincia di Vicenza.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram