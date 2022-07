Dal 24 al 28 agosto le vie e le piazze del centro storico di Ferrara torneranno a riempirsi di pubblico. È infatti in programma il Ferrara Buskers Festival il più grande e longevo evento al mondo dedicato ai musicisti di strada, e completamente gratuito

Quella in calendario quest’anno è la 35^ edizione: la prima si è svolta nel 1988 e, da allora, la musica qui non si è mai fermata, neanche nei due difficili anni appena trascorsi. Il Festival amato e celebrato da moltissimi artisti, tra cui Lucio Dalla e Gianna Nannini, apre da sempre le proprie porte ai migliori buskers del mondo che dal tramonto alla mezzanotte si alternano lungo un percorso che si affaccia su alcune delle piazze e degli angoli più suggestivi della città estense.

<<Siamo molto felici di tornare nelle strade e nelle piazze del centro storico – ha detto Rebecca Bottoni, Presidente dell’associazione Ferrara Buskers Festival – e, nel contempo, mantenere la gratuità dell’evento che per noi rappresenta uno sforzo organizzativo importante. Abbiamo selezionato i migliori buskers del mondo che nella vita fanno veramente, i buskers. Casi come i futuri Maneskin, ora giustamente sulla bocca di tutti, potrebbero essere scoperti qui a Ferrara. Abbiamo selezionato 24 gruppi invitati e 99 gruppi accreditati. Il mood di questa edizione – ha proseguito la presidente Bottoni – è la spensieratezza, che il festival riesce a dare soprattutto dopo gli ultimi due anni. Ci sentiamo quindi “un’oasi buskers” fatta di convivenza e rispetto. Ne è testimone la presenza, fra gli invitati, dei Cosmonautix, formazione russo-ucraina, a significare che un’alternativa è sempre possibile. Questo è il mondo che vogliamo>>.

Ferrara Buskers Festival: un’oasi felice

Il “Festival” rappresenta “un’oasi felice” dove fare il pieno di energie positive grazie all’arte, ai sorrisi, al dialogo e in generale al coinvolgimento del pubblico che è elemento vitale per tutti i Buskers.

Anche per tale motivo il Ferrara Buskers Festival è molto più di un festival di musica: è unione e condivisione; di arte, musica e culture diverse. E’ un viaggio, un’esperienza in cui a ogni passo è possibile scoprire un mondo nuovo. Un’oasi felice, soprattutto dopo gli ultimi anni.

Come ogni anno non è richiesto alcun biglietto per assistere agli spettacoli. Anche per il 2022 si potrà lasciare un libero contributo nel cappello degli artisti, un gesto che li premierà per la loro arte, il carisma e la capacità di trascinare gli spettatori in un viaggio musico-teatrale che percorre le strade di diversi paesi del mondo.

Ferrara Buskers Festival ogni anno richiama da tutto il mondo schiere crescenti di spettatori ed artisti che fanno richiesta di partecipazione, attirati dalla prospettiva di partecipare a un evento famoso in tutto il mondo e con una credibilità riconosciuta, oltre da quella non trascurabile di vedere rispettata, appunto, la cultura del “cappello”.

Importante è stato il lavoro di selezione operato dallo staff e dal direttore artistico Stefano Bottoni per selezionare i migliori buskers del mondo che si esibiranno per le vie della città del Ferrara Buskers Festival. Quest’anno si è scelto di portare da 20 a 24 gli artisti invitati e a 99 quelli accreditati su oltre 800 richieste pervenute da 51 nazioni, di cui 19 rappresentate e comprendenti paesi come Corea del Sud, Mongolia, Israele, Malesia. La fascia di età principale è composta da 136 under 35 su 308 artisti complessivi ed è forte anche la presenza di donne buskers, 80 totali spesso presenti anche in formazione singola.

In quest’ottica di scouting, viene riconfermato il “Progetto Young – Fateci Strada” per far vivere un’esperienza di condivisone, non solo musicale, a giovani musicisti busker ai primi passi in strada.

Le tante novità dell’edizione 2022

Fra le novità di quest’anno il Buskers Food Village situato in Piazza Castello con food truck altamente selezionati per abbinare la musica al cibo di strada. Confermato il tradizionale mercatino dell’artigianato artistico in Largo Castello realizzato in collaborazione con CNA Ferrara.

A grande richiesta, torna dopo due anni di stop, il DopoFestival organizzato dall’Associazione Puedes. Per la prima volta, si svolgerà al Parco Massari, dalla mezzanotte alle 3 del mattino e presenterà formazioni buskers ma anche dj set e concerti live.

Si rinnova, dal 1994, la collaborazione con il Comune di Comacchio che ospiterà nel centro storico l’anteprima del Festival, martedì 23 agosto dalle ore 21.30 con decine di esibizioni degli artisti invitati al Ferrara Buskers Festival.

Ad arricchire ulteriormente il programma diverse attività collaterali quali: laboratori musicali per adulti e bambini, degustazioni enogastronomiche e dibattiti dedicati all’ambiente e al sociale e i talk del Festival.

L’impegno del Festival per l’ambiente

L’impegno del Festival è da sempre volto al rispetto per l’ambiente, impatto zero, riciclo e corretto smaltimento dei rifiuti. Per questo fra i partner più attivi si riconferma il gruppo Hera, che affianca il Ferrara Buskers Festival con progetti e iniziative volti alla sensibilizzazione di una coscienza attiva e “green”. Il progetto BGreen del “Festival” è dedicato, quest’anno, alla salvaguardia dei mari e, oltre a momenti di approfondimento, avrà come elemento simbolo un’opera d’arte del progetto SCART, esposta nel Cortile del Castello Estense. La scultura, realizzata interamente con imballaggi per alimenti, ha il significato visivo tangibile di quanto inquinamento e rifiuti plastici stiano minando l’ecosistema marino.

Il Festival è stato tra i primissimi eventi in Italia a ricevere la certificazione ISO 20121 per il progetto BGREEN volto alle buone pratiche rispetto alla diminuzione degli sprechi, e si riconferma esempio virtuoso anche per la distribuzione gratuita di acqua potabile

Orari ed ulteriori info

Il Festival edizione 2022 propone un’anteprima a Comacchio (Fe) il 23 agosto dalle 21,30 alle 24,00. A Ferrara tutti i giorni dal 24 al 28 agosto dalle 19 alle 24; dopofestival (Parco Massari) dalle 00,00 alle 03,00. Ulteriori info sono disponibili nel sito internet della manifestazione (www.ferrarabuskers.com) e i canali Facebook e Instagram.